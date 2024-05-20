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İran: Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetin tamamı hayatını kaybetti
İran: Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetin tamamı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopter kazasında öldüğü yönündeki haberleri doğruladı. 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T07:30+0300
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiği doğrulandı.Açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, kazasa diğer 8 kişinin de tamamının öldüğünü duyurdu.Kim yönetime geçecek?İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, İran Anayasası'nın 131. maddesi uyarınca Dini Liderin onayıyla İran'ın geçici Cumhurbaşkanı olacak. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mensuri'nin gelecek iki ay içinde bu görevi üstlenmesi bekleniyor. İran anayasasına göre 50 gün içinde yeni cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/iran-basini-turk-ihalari-iran-cumhurbaskani-reisiyi-tasiyan-helikopterin-yerini-henuz-bulamadi-1083991344.html
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İran: Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetin tamamı hayatını kaybetti

07:30 20.05.2024 (güncellendi: 07:44 20.05.2024)
© AFP 2023 / ED JONESİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
© AFP 2023 / ED JONES
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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopter kazasında öldüğü yönündeki haberleri doğruladı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiği doğrulandı.
Açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, kazasa diğer 8 kişinin de tamamının öldüğünü duyurdu.

Kim yönetime geçecek?

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, İran Anayasası'nın 131. maddesi uyarınca Dini Liderin onayıyla İran'ın geçici Cumhurbaşkanı olacak. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mensuri'nin gelecek iki ay içinde bu görevi üstlenmesi bekleniyor. İran anayasasına göre 50 gün içinde yeni cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.
Reisi, 27 Ağustos 2021 tarihinde İran'ın Azadegan Ovası ve Horul Azim bölgelerini ziyaret etmişti. (Arşiv) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
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