https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/iran-cumhurbaskani-reisi-ve-heyeti-hayatini-kaybetti-1083992938.html
İran: Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetin tamamı hayatını kaybetti
İran: Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetin tamamı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopter kazasında öldüğü yönündeki haberleri doğruladı. 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T07:30+0300
2024-05-20T07:30+0300
2024-05-20T07:44+0300
dünya
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helikopter kazası
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiği doğrulandı.Açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, kazasa diğer 8 kişinin de tamamının öldüğünü duyurdu.Kim yönetime geçecek?İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, İran Anayasası'nın 131. maddesi uyarınca Dini Liderin onayıyla İran'ın geçici Cumhurbaşkanı olacak. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mensuri'nin gelecek iki ay içinde bu görevi üstlenmesi bekleniyor. İran anayasasına göre 50 gün içinde yeni cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/iran-basini-turk-ihalari-iran-cumhurbaskani-reisiyi-tasiyan-helikopterin-yerini-henuz-bulamadi-1083991344.html
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İran: Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetin tamamı hayatını kaybetti
07:30 20.05.2024 (güncellendi: 07:44 20.05.2024)
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopter kazasında öldüğü yönündeki haberleri doğruladı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiği doğrulandı.
Açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, kazasa diğer 8 kişinin de tamamının öldüğünü duyurdu.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, İran Anayasası'nın 131. maddesi uyarınca Dini Liderin onayıyla İran'ın geçici Cumhurbaşkanı olacak. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mensuri'nin gelecek iki ay içinde bu görevi üstlenmesi bekleniyor. İran anayasasına göre 50 gün içinde yeni cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.