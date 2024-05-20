https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/iran-basini-cumhurbaskani-ibrahim-reisi-helikopter-kazasinda-hayatini-kaybetti-1083992125.html
İran basını: Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti
İran basını: Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Mehr ajansının haberine göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da dahil olmak üzere... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T07:00+0300
2024-05-20T07:00+0300
2024-05-20T07:15+0300
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İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu yüksek düzey liderleri taşıyan uçakta kurtulan olmadı.Reisi'nin öldüğü belirtilen haberin ardından İran hükümetinden resmi bir açıklama bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/iran-basini-turk-ihalari-iran-cumhurbaskani-reisiyi-tasiyan-helikopterin-yerini-henuz-bulamadi-1083991344.html
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İran basını: Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti
07:00 20.05.2024 (güncellendi: 07:15 20.05.2024)
Mehr ajansının haberine göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da dahil olmak üzere Cumhurbaşkanı ile birlikte seyahat eden herkesin öldüğü bildirilirken, İran hükümetinin hala resmi teyit vermesi bekleniyor.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu yüksek düzey liderleri taşıyan uçakta kurtulan olmadı.
Reisi'nin öldüğü belirtilen haberin ardından İran hükümetinden resmi bir açıklama bekleniyor.