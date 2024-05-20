https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/iran-basini-cumhurbaskani-ibrahim-reisi-helikopter-kazasinda-hayatini-kaybetti-1083992125.html

İran basını: Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran basını: Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Mehr ajansının haberine göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da dahil olmak üzere... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T07:00+0300

2024-05-20T07:00+0300

2024-05-20T07:15+0300

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İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu yüksek düzey liderleri taşıyan uçakta kurtulan olmadı.Reisi'nin öldüğü belirtilen haberin ardından İran hükümetinden resmi bir açıklama bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/iran-basini-turk-ihalari-iran-cumhurbaskani-reisiyi-tasiyan-helikopterin-yerini-henuz-bulamadi-1083991344.html

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