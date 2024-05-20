https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ilk-kadin-disisleri-bakan-yardimcisi-olarak-atanan-ayse-berris-ekinci-kimdir-1084002802.html

İlk kadın Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Ayşe Berris Ekinci kimdir?

İlk kadın Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Ayşe Berris Ekinci kimdir?

Sputnik Türkiye

Ayşe Berris Ekinci, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanarak Türk diplomasi dünyasında önemli bir göreve getirildi. Peki, Ayşe Berris Ekinci kimdir? Daha... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T12:47+0300

2024-05-20T12:47+0300

2024-05-20T12:52+0300

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Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan ilk kadın büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, doğum gününde yayınlanan kararname ile bu göreve getirildi. Emekli Büyükelçi Berhan Ekinci'nin kızı olan Ayşe Berris Ekinci, 17 Mayıs 1966 doğumlu.Eğitim Hayatı ve Akademik BaşarılarıAyşe Berris Ekinci, eğitim hayatına 1982-1985 yılları arasında Marsilya'da Dame de Sion Lisesi'nde başladı. 1985-1987 yıllarında Aix-Marseille Üniversitesi'nde ekonomi lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1987-1990 yılları arasında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. 1991-1992 yıllarında Boston College'da finans alanında yüksek lisans yaparak akademik kariyerini sürdürdü.Kariyerine Türkiye Bankalar Birliği'nde BaşladıKariyerine Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Bölümü'nde başlayan Ekinci, 1992-1994 yılları arasında burada çalıştı. 1994 yılında Dışişleri Bakanlığı'na katılarak diplomatik kariyerine adım attı. 2007-2010 yılları arasında Enerji Daire Başkanlığı'nda şube müdürü ve daire başkanı olarak görev yaptı. 2010-2011 yıllarında Marsilya Başkonsolosu olarak yurt dışı görevinde bulundu. 2012-2016 yılları arasında Enerji ve Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.Diplomatik Kariyerinde Önemli GörevlerEkinci, 30 Kasım 2016 - 1 Nisan 2021 tarihleri arasında Küba - Havana Büyükelçisi olarak görev yaptı. Bu dönemde ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargolara karşı aktif bir tutum sergiledi. 2021’den itibaren Dışişleri merkez teşkilatında Enerji ve Çevre Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.Yeni Görevinde Sorumluluk AlanlarıAyşe Berris Ekinci, yeni görevinde Latin Amerika, Kuzey Amerika, NATO, BM, enerji, çevre ve ekonomik ilişkilerden sorumlu olacak. Bu atama ile birlikte Dışişleri Bakanlığı’ndaki bakan yardımcısı sayısı beşe çıktı.Ayşe Berris Ekinci'nin babası Ömer Berhan Ekinci kimdir?Ömer Berhan Ekinci, her ikisi de İstanbul Fen Fakültesi mezunu olan Lise tabiiye öğretmenlerinden 1960'de vefat eden Osman Ekinci ile yine tabiiye öğretmenliğinden emekli Meveddet Ekinci Hanım’ın oğludur. 5 Nisan 1940’da İstanbul'da doğdu. 1958’de Galatasaray Lisesi Fen Bölümü’nü “iyi” derecede bitirdi.30.10.1964’de, açılan sınavı kazanıp, Dışişleri Bakanlığı 1. Dairede aday Meslek Memurluğuna atandı. Haziran 1965’de Doğu Dairesinde 3. Kâtipliğe nakledildi. 30.3. 1967’de Bern Büyükelçiliğinde 2. Kâtipliğe, 21.6.1968'de aynı yerde Ortaelçilik Başkatipliğine; 30.4.1970'de de Bangkok Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Başkâtipliğine getirildi.Dışişlerinde çeşitli görevler yüklendikten sonra, Marsilya başkonsolosluğu, Yugoslavya-Belgrad (1990-1992), Çin-Pekin (1994-1996) ve Norveç-Oslo (2000-2004) büyükelçisi olarak görev yapmış, 1996-2000 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu başkanı olarak görev almış, Ocak 2005'te Dışişleri Bakanlığı müşaviri olarak atanmış aynı yılın Nisan ayında emekliye ayrılmıştır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/disisleri-bakan-yardimciliklarina-atama-1083910079.html

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