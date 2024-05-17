https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/disisleri-bakan-yardimciliklarina-atama-1083910079.html
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına atama yapıldı. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T00:18+0300
2024-05-17T00:18+0300
2024-05-17T00:42+0300
türkiye
resmi gazete
dışişleri
dışişleri bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanin-paylasimina-tepki--1083736849.html
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resmi gazete, dışişleri, dışişleri bakanlığı
resmi gazete, dışişleri, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
00:18 17.05.2024 (güncellendi: 00:42 17.05.2024)
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına atama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.