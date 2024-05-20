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Gürcistan hükümetinden yabancı ajan yasasını veto eden Cumhurbaşkanı’na tepki
Gürcistan hükümetinden yabancı ajan yasasını veto eden Cumhurbaşkanı’na tepki
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'yi ülkede gösterilere neden olan ‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı'na ilişkin yasayı veto... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T13:06+0300
2024-05-20T13:06+0300
dünya
yabancı nüfuzun şeffaflığı
gürcistan
gürcistan parlamentosu
tiflis
salome zurabişvili
yabancı ajan
irakli kobakhidze
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Başkent Tiflis'teki hükümet binasında Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada ülkedeki gelişmeleri değerlendiren Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin nisanda sunduğu ve 14 Mayıs'ta parlamentoda kabul edilen "yabancı nüfusun şeffaflığı" konulu yasayı veto ettiğini hatırlattı.Zurabişvili'nin yasa konusunda veto hakkını kullanarak uluslararası ortaklarla tartışılması ve görüşülmesi için tüm yolları kapattığını belirten Kobakhidze, şu ifadeleri kullandı:Sosyolojik araştırmalara göre, Gürcistan'da toplumun yüzde 80'inden fazlasının sivil toplum kuruluşlarının şeffaf şekilde faaliyet göstermesini talep ettiğini belirten Kobakhidze, yüzde 60'tan fazlasının ise Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı'na ilişkin yasayı desteklediğini söyledi.Zurabişvili, dün yaptığı açıklamada, ülkesinde bir aydan uzun süredir protesto edilen yasayı veto ettiğini açıklamıştı.Yasanın, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu ve anayasa karşıtı olduğunu savunan Zurabişvili, şu değerlendirmede bulunmuştu:Veto edilen yasa, parlamentoda yeniden görüşülecek.Gürcistan'daki tartışmalı yasaGürcistan'da Gürcü Hayali Partisinin sunduğu "yabancı nüfuzun şeffaflığı" konulu yasa tasarısına parlamentoda ilk onay 17 Nisan'da, ikinci onay 1 Mayıs'ta verilmişti.Genel Kurulda 14 Mayıs'ta yapılan üçüncü ve nihai oylamada tasarı, 30 ‘hayır’a karşılık 84 ‘evet’ oyuyla kabul edilerek yasalaşmıştı.Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.Yasaya göre, ‘yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon’ olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşlarının, kamu siciline aynı isimle kayıtlı bulunması gerekiyor. Tasarı, yasalaşma sürecinde hem parlamentoda hem de ülke genelinde protestolara yol açmıştı.AB yanlısı muhalifler ise yasayı ‘Rus yasası’ olarak nitelendiriyor.Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, tasarıya karşı olduğunu ve yasalaşması durumunda veto edeceğini açıklamıştı.Öte yandan iktidar partisi, parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullandığı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/gurcistan-cumhurbaskani-yabanci-ajanlara-iliskin-yasa-tasarisini-veto-etti-1083960165.html
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yabancı nüfuzun şeffaflığı, gürcistan, gürcistan parlamentosu, tiflis, salome zurabişvili, yabancı ajan, irakli kobakhidze
yabancı nüfuzun şeffaflığı, gürcistan, gürcistan parlamentosu, tiflis, salome zurabişvili, yabancı ajan, irakli kobakhidze

Gürcistan hükümetinden yabancı ajan yasasını veto eden Cumhurbaşkanı’na tepki

13:06 20.05.2024
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan Başbakanı Kobakhidze
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
© AA / Davit Kachkachishvili
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'yi ülkede gösterilere neden olan ‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı'na ilişkin yasayı veto ederek tüm tartışma yollarını kapatmakla suçladı.
Başkent Tiflis'teki hükümet binasında Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada ülkedeki gelişmeleri değerlendiren Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin nisanda sunduğu ve 14 Mayıs'ta parlamentoda kabul edilen "yabancı nüfusun şeffaflığı" konulu yasayı veto ettiğini hatırlattı.
Zurabişvili'nin yasa konusunda veto hakkını kullanarak uluslararası ortaklarla tartışılması ve görüşülmesi için tüm yolları kapattığını belirten Kobakhidze, şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası ortaklarımıza teklifimiz, görüşlerimizi uzlaştırmak için veto prosedürünü kullanmaktı ancak Salome Zurabişvili, yasayı sert bir şekilde veto ederek sağlıklı bir tartışma için tüm alanı kapattı."

Sosyolojik araştırmalara göre, Gürcistan'da toplumun yüzde 80'inden fazlasının sivil toplum kuruluşlarının şeffaf şekilde faaliyet göstermesini talep ettiğini belirten Kobakhidze, yüzde 60'tan fazlasının ise Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı'na ilişkin yasayı desteklediğini söyledi.
Zurabişvili, dün yaptığı açıklamada, ülkesinde bir aydan uzun süredir protesto edilen yasayı veto ettiğini açıklamıştı.
Yasanın, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu ve anayasa karşıtı olduğunu savunan Zurabişvili, şu değerlendirmede bulunmuştu:

Bugün, anayasamıza ve Avrupa standartlarına aykırı olan ve dolayısıyla Avrupa yolumuzu engelleyen 'Rus yasasını' veto ettim. Bu veto tamamen yasaldır ve bugün parlamentoya sunulacak. Bu yasa, hiçbir değişikliğe, hiçbir iyileştirmeye tabi değildir ve bu nedenle çok basit bir vetodur. Bu yasa yürürlükten kaldırılmalıdır.

Veto edilen yasa, parlamentoda yeniden görüşülecek.

Gürcistan'daki tartışmalı yasa

Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisinin sunduğu "yabancı nüfuzun şeffaflığı" konulu yasa tasarısına parlamentoda ilk onay 17 Nisan'da, ikinci onay 1 Mayıs'ta verilmişti.
Genel Kurulda 14 Mayıs'ta yapılan üçüncü ve nihai oylamada tasarı, 30 ‘hayır’a karşılık 84 ‘evet’ oyuyla kabul edilerek yasalaşmıştı.
Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.
Yasaya göre, ‘yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon’ olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşlarının, kamu siciline aynı isimle kayıtlı bulunması gerekiyor. Tasarı, yasalaşma sürecinde hem parlamentoda hem de ülke genelinde protestolara yol açmıştı.
AB yanlısı muhalifler ise yasayı ‘Rus yasası’ olarak nitelendiriyor.
Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, tasarıya karşı olduğunu ve yasalaşması durumunda veto edeceğini açıklamıştı.
Öte yandan iktidar partisi, parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullandığı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.
Salome Zurabişvili - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2024
DÜNYA
Gürcistan Cumhurbaşkanı yabancı ajanlara ilişkin yasa tasarısını veto etti
18 Mayıs, 17:48
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