https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/gurcistan-hukumetinden-yabanci-ajan-yasasini-veto-eden-cumhurbaskanina-tepki-1084003839.html

Gürcistan hükümetinden yabancı ajan yasasını veto eden Cumhurbaşkanı’na tepki

Gürcistan hükümetinden yabancı ajan yasasını veto eden Cumhurbaşkanı’na tepki

Sputnik Türkiye

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'yi ülkede gösterilere neden olan ‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı'na ilişkin yasayı veto... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T13:06+0300

2024-05-20T13:06+0300

2024-05-20T13:06+0300

dünya

yabancı nüfuzun şeffaflığı

gürcistan

gürcistan parlamentosu

tiflis

salome zurabişvili

yabancı ajan

irakli kobakhidze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083358124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61e54bab35776539bb512789d301185e.jpg

Başkent Tiflis'teki hükümet binasında Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada ülkedeki gelişmeleri değerlendiren Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin nisanda sunduğu ve 14 Mayıs'ta parlamentoda kabul edilen "yabancı nüfusun şeffaflığı" konulu yasayı veto ettiğini hatırlattı.Zurabişvili'nin yasa konusunda veto hakkını kullanarak uluslararası ortaklarla tartışılması ve görüşülmesi için tüm yolları kapattığını belirten Kobakhidze, şu ifadeleri kullandı:Sosyolojik araştırmalara göre, Gürcistan'da toplumun yüzde 80'inden fazlasının sivil toplum kuruluşlarının şeffaf şekilde faaliyet göstermesini talep ettiğini belirten Kobakhidze, yüzde 60'tan fazlasının ise Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı'na ilişkin yasayı desteklediğini söyledi.Zurabişvili, dün yaptığı açıklamada, ülkesinde bir aydan uzun süredir protesto edilen yasayı veto ettiğini açıklamıştı.Yasanın, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu ve anayasa karşıtı olduğunu savunan Zurabişvili, şu değerlendirmede bulunmuştu:Veto edilen yasa, parlamentoda yeniden görüşülecek.Gürcistan'daki tartışmalı yasaGürcistan'da Gürcü Hayali Partisinin sunduğu "yabancı nüfuzun şeffaflığı" konulu yasa tasarısına parlamentoda ilk onay 17 Nisan'da, ikinci onay 1 Mayıs'ta verilmişti.Genel Kurulda 14 Mayıs'ta yapılan üçüncü ve nihai oylamada tasarı, 30 ‘hayır’a karşılık 84 ‘evet’ oyuyla kabul edilerek yasalaşmıştı.Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.Yasaya göre, ‘yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon’ olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşlarının, kamu siciline aynı isimle kayıtlı bulunması gerekiyor. Tasarı, yasalaşma sürecinde hem parlamentoda hem de ülke genelinde protestolara yol açmıştı.AB yanlısı muhalifler ise yasayı ‘Rus yasası’ olarak nitelendiriyor.Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, tasarıya karşı olduğunu ve yasalaşması durumunda veto edeceğini açıklamıştı.Öte yandan iktidar partisi, parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullandığı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/gurcistan-cumhurbaskani-yabanci-ajanlara-iliskin-yasa-tasarisini-veto-etti-1083960165.html

gürcistan

tiflis

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yabancı nüfuzun şeffaflığı, gürcistan, gürcistan parlamentosu, tiflis, salome zurabişvili, yabancı ajan, irakli kobakhidze