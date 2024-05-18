https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/gurcistan-cumhurbaskani-yabanci-ajanlara-iliskin-yasa-tasarisini-veto-etti-1083960165.html

Gürcistan Cumhurbaşkanı yabancı ajanlara ilişkin yasa tasarısını veto etti

Gürcistan Cumhurbaşkanı yabancı ajanlara ilişkin yasa tasarısını veto etti

Sputnik Türkiye

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, ‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı'na ilişkin yasa tasarısını veto ettiğini açıkladı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T17:48+0300

2024-05-18T17:48+0300

2024-05-18T17:47+0300

dünya

salome zurabişvili

gürcistan parlamentosu

yabancı nüfuzun şeffaflığı

veto

ab

abd

fransa

nato

ab konseyi

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamentonun kabul ettiği Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı'na ilişkin yasa tasarısını veto ettiğini söyledi.Zurabişvili gazetecilere verdiği demeçte “'Rus yasasını veto ettim” dedi.Salı günü Gürcistan parlamentosu üçüncü ve son oturumda “Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı” yasa tasarısını kabul etmişti.Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası, yıllık gelirlerinin yüzde 20'si yabancı fonlardan gelen sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşlarının yabancı güçlerin çıkarlarını gözeten kuruluşlar siciline kaydedilmesini öngörüyor.Gürcistan’da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkan muhalif gruplar, STK temsilcileri ve sivil aktivistler söz konusu tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini ve ülkenin AB'ye entegrasyonunu engellediğini savunuyor.Gürcü yetkililer ise ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, AB ve Fransa'nın ise bu tür tasarıları değerlendirdiğinin altını çiziyor. Bu arada Söz konusu yasa tasarısının parlamentodaki sürecinde AB, ABD, BM, NATO ve Avrupa Konseyi tarafından Gürcistan, tasarıyı reddetmesi yönünde pek çok kez uyarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/cinden-yabanci-nufuzun-seffafligi-yasasina-iliskin-aciklama-gurcistanin-ic-politikasi-1083954725.html

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salome zurabişvili, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı, veto, ab, abd, fransa, nato, ab konseyi