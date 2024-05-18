https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/gurcistan-cumhurbaskani-yabanci-ajanlara-iliskin-yasa-tasarisini-veto-etti-1083960165.html
Gürcistan Cumhurbaşkanı yabancı ajanlara ilişkin yasa tasarısını veto etti
Gürcistan Cumhurbaşkanı yabancı ajanlara ilişkin yasa tasarısını veto etti
Sputnik Türkiye
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, ‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı'na ilişkin yasa tasarısını veto ettiğini açıkladı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T17:48+0300
2024-05-18T17:48+0300
2024-05-18T17:47+0300
dünya
salome zurabişvili
gürcistan parlamentosu
yabancı nüfuzun şeffaflığı
veto
ab
abd
fransa
nato
ab konseyi
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamentonun kabul ettiği Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı'na ilişkin yasa tasarısını veto ettiğini söyledi.Zurabişvili gazetecilere verdiği demeçte “'Rus yasasını veto ettim” dedi.Salı günü Gürcistan parlamentosu üçüncü ve son oturumda “Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı” yasa tasarısını kabul etmişti.Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası, yıllık gelirlerinin yüzde 20'si yabancı fonlardan gelen sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşlarının yabancı güçlerin çıkarlarını gözeten kuruluşlar siciline kaydedilmesini öngörüyor.Gürcistan’da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkan muhalif gruplar, STK temsilcileri ve sivil aktivistler söz konusu tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini ve ülkenin AB'ye entegrasyonunu engellediğini savunuyor.Gürcü yetkililer ise ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, AB ve Fransa'nın ise bu tür tasarıları değerlendirdiğinin altını çiziyor. Bu arada Söz konusu yasa tasarısının parlamentodaki sürecinde AB, ABD, BM, NATO ve Avrupa Konseyi tarafından Gürcistan, tasarıyı reddetmesi yönünde pek çok kez uyarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/cinden-yabanci-nufuzun-seffafligi-yasasina-iliskin-aciklama-gurcistanin-ic-politikasi-1083954725.html
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salome zurabişvili, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı, veto, ab, abd, fransa, nato, ab konseyi
Gürcistan Cumhurbaşkanı yabancı ajanlara ilişkin yasa tasarısını veto etti
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, ‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı'na ilişkin yasa tasarısını veto ettiğini açıkladı.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamentonun kabul ettiği Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı'na ilişkin yasa tasarısını veto ettiğini söyledi.
Zurabişvili gazetecilere verdiği demeçte “'Rus yasasını veto ettim” dedi.
Salı günü Gürcistan parlamentosu üçüncü ve son oturumda “Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı” yasa tasarısını kabul etmişti.
Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası, yıllık gelirlerinin yüzde 20'si yabancı fonlardan gelen sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşlarının yabancı güçlerin çıkarlarını gözeten kuruluşlar siciline kaydedilmesini öngörüyor.
Gürcistan’da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkan muhalif gruplar, STK temsilcileri ve sivil aktivistler söz konusu tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini ve ülkenin AB'ye entegrasyonunu engellediğini savunuyor.
Gürcü yetkililer ise ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, AB ve Fransa'nın ise bu tür tasarıları değerlendirdiğinin altını çiziyor. Bu arada Söz konusu yasa tasarısının parlamentodaki sürecinde AB, ABD, BM, NATO ve Avrupa Konseyi tarafından Gürcistan, tasarıyı reddetmesi yönünde pek çok kez uyarılmıştı.