https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/fransiz-basini-gercek-diye-paylasti-birden-gundem-oldu-iranda-dusen-helikopterin-pilotu-kim-1084005178.html

Fransız basını 'gerçek' diye paylaştı, birden gündem oldu: İran'da düşen helikopterin pilotu kim?

Fransız basını 'gerçek' diye paylaştı, birden gündem oldu: İran'da düşen helikopterin pilotu kim?

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile heyetinin hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun Mossad... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T13:43+0300

2024-05-20T13:43+0300

2024-05-20T13:43+0300

iran

fransız

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basın

helikopter

pilot

dünya

eli copter

ayetullah ali hamaney

mossad

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Azerbaycan ziyareti dönüşünde olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüyle ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi.Onlardan biri de Fransa merkezli Kanal I24'ün canlı yayında verdiği bilgiydi.Kanal, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile heyetinin hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun Mossad ajanı olan 'Eli Kopter' isimli bir kişi olduğunu iddia etti.Halbuki bu, İsrail basınına göre 'şaka maiyetiyle' söylenen bir isimdi. Peki, İran'da düşen helikopterin pilotu kim? Kimliği açıklandı mı?İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinde bulunanların isimler şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/dunyanin-gozu-enkazi-bulan-akincida-enkazi-nasil-tespit-etti-1084004443.html

iran

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