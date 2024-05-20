https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/dunyanin-gozu-enkazi-bulan-akincida-enkazi-nasil-tespit-etti-1084004443.html

Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Enkazı nasıl tespit etti?

Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Enkazı nasıl tespit etti?

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Dağlık bir alana düşen ve İran ekiplerince tespit edilemeyen enkazın yerini... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T13:22+0300

2024-05-20T13:22+0300

2024-05-20T13:22+0300

türkiye

iran

ibrahim reisi

helikopter

kaza

bayraktar akıncı tiha

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazası sonucu yaşamını yitirdi. Sadece Reisi değil aynı helikopterde bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti de aynı kazada can verdi.Olay ilk duyulduğunda İran kaynakları, Cumhurbaşkanı Reisi’nin içinde bulunduğu helikopterin sert iniş yaptığını, bir sorun olmadığını ve heyetin kara yoluyla Tebriz’e hareket ettiğini yazdı.AKINCI helikopteri nasıl buldu?Hava sıcaklığının kimi noktalarda eksi değerlere düştüğü, yoğun bulutlanma ve yer yer sisin etkili olduğu bölgede AKINCI, havadan çizdiği dairelerle olay yerindeki görevine başladı. Bu dakikalarda on binlerce kişi AKINCI’nın hareketlerini hava radar uygulaması üzerinden canlı takip etti.TRT Haber'in aktardığına göre çok büyük ihtimalle uydu üzerinden kontrol edilen AKINCI önce yüksek bir irtifadan tüm alana genel bir bakış attı. Kimi bölgelerde hızını iyice düşürdüğü anlar oldu. Bilindiği üzere AKINCI saatte 400 kilometre hıza çıkabilirken üzerindeki pervaneler sayesinde çok düşük hızlarda da uçabiliyor.Isı kaynağı bulduBelli yerleri taradıktan sonra bir noktaya yoğunlaşan ve irtifasını daha da düşüren AKINCI’nın kamerası bir ısı kaynağı tespit etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından bunun Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopter olduğu netleştirildi.Türkiye tarafı elde ettiği bazı görüntüleri ve helikopterin bulunduğu alanın tam koordinatlarını İranlı mevkidaşlarıyla paylaştı.Kazanın ardından çok uzun saatler helikopterin nerede olduğunu tespit edemeyen İranlı arama-kurtarma birlikleri, AKINCI’dan gelen bu bilginin ardından doğru tarafa yöneldi. Çok kısa bir süre sonra da ilk ekipler helikopter enkazının bulunduğu olay yerine ulaştı.Çevre ülkelerde bu kabiliyet yokSon dönemlerde bölge ülkelerinin envanterinde bulunan insansız hava araçları sıkça konuşuluyor. Türkiye, sadece askeri operasyonlarla değil başta keşif-gözetleme-istihbarat olmak üzere bilhassa doğal afet ve kaza gibi durumlarda da bu araçları en iyi kullanan ülke olarak öne çıkıyor.İran Cumhurbaşkanı Reisi ve düşen helikopterin AKINCI tarafından bulunması da bu duruma bir örnek. Çevre ülkelerde bu şartlar altında uçup, böylesine kritik bir görevi üstlenebilecek başka bir insansız hava aracı yok.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/msbden-iran-adimi-akinci-iha-ve-cougar-tipi-helikopter-bolgeye-gonderildi-1083989555.html

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