https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/dunyanin-gozu-enkazi-bulan-akincida-enkazi-nasil-tespit-etti-1084004443.html
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Enkazı nasıl tespit etti?
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Enkazı nasıl tespit etti?
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Dağlık bir alana düşen ve İran ekiplerince tespit edilemeyen enkazın yerini... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T13:22+0300
2024-05-20T13:22+0300
2024-05-20T13:22+0300
türkiye
iran
ibrahim reisi
helikopter
kaza
bayraktar akıncı tiha
türkiye
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazası sonucu yaşamını yitirdi. Sadece Reisi değil aynı helikopterde bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti de aynı kazada can verdi.Olay ilk duyulduğunda İran kaynakları, Cumhurbaşkanı Reisi’nin içinde bulunduğu helikopterin sert iniş yaptığını, bir sorun olmadığını ve heyetin kara yoluyla Tebriz’e hareket ettiğini yazdı.AKINCI helikopteri nasıl buldu?Hava sıcaklığının kimi noktalarda eksi değerlere düştüğü, yoğun bulutlanma ve yer yer sisin etkili olduğu bölgede AKINCI, havadan çizdiği dairelerle olay yerindeki görevine başladı. Bu dakikalarda on binlerce kişi AKINCI’nın hareketlerini hava radar uygulaması üzerinden canlı takip etti.TRT Haber'in aktardığına göre çok büyük ihtimalle uydu üzerinden kontrol edilen AKINCI önce yüksek bir irtifadan tüm alana genel bir bakış attı. Kimi bölgelerde hızını iyice düşürdüğü anlar oldu. Bilindiği üzere AKINCI saatte 400 kilometre hıza çıkabilirken üzerindeki pervaneler sayesinde çok düşük hızlarda da uçabiliyor.Isı kaynağı bulduBelli yerleri taradıktan sonra bir noktaya yoğunlaşan ve irtifasını daha da düşüren AKINCI’nın kamerası bir ısı kaynağı tespit etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından bunun Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopter olduğu netleştirildi.Türkiye tarafı elde ettiği bazı görüntüleri ve helikopterin bulunduğu alanın tam koordinatlarını İranlı mevkidaşlarıyla paylaştı.Kazanın ardından çok uzun saatler helikopterin nerede olduğunu tespit edemeyen İranlı arama-kurtarma birlikleri, AKINCI’dan gelen bu bilginin ardından doğru tarafa yöneldi. Çok kısa bir süre sonra da ilk ekipler helikopter enkazının bulunduğu olay yerine ulaştı.Çevre ülkelerde bu kabiliyet yokSon dönemlerde bölge ülkelerinin envanterinde bulunan insansız hava araçları sıkça konuşuluyor. Türkiye, sadece askeri operasyonlarla değil başta keşif-gözetleme-istihbarat olmak üzere bilhassa doğal afet ve kaza gibi durumlarda da bu araçları en iyi kullanan ülke olarak öne çıkıyor.İran Cumhurbaşkanı Reisi ve düşen helikopterin AKINCI tarafından bulunması da bu duruma bir örnek. Çevre ülkelerde bu şartlar altında uçup, böylesine kritik bir görevi üstlenebilecek başka bir insansız hava aracı yok.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/msbden-iran-adimi-akinci-iha-ve-cougar-tipi-helikopter-bolgeye-gonderildi-1083989555.html
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akıncı enkazı nasıl tespit etti? termal kamera ısı izini yakalıyor,akıncı enkazı nasıl tespit etti?,akıncı reisi,reisi bulundu mu
akıncı enkazı nasıl tespit etti? termal kamera ısı izini yakalıyor,akıncı enkazı nasıl tespit etti?,akıncı reisi,reisi bulundu mu
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Enkazı nasıl tespit etti?
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Dağlık bir alana düşen ve İran ekiplerince tespit edilemeyen enkazın yerini, Türkiye’den giden AKINCI TİHA buldu. AKINCI çok değerli bir taarruz platformu olmasının yanı sıra bu tür olaylarda arama-kurtarma faaliyetleri için de neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazası sonucu yaşamını yitirdi. Sadece Reisi değil aynı helikopterde bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti de aynı kazada can verdi.
Olay ilk duyulduğunda İran kaynakları, Cumhurbaşkanı Reisi’nin içinde bulunduğu helikopterin sert iniş yaptığını, bir sorun olmadığını ve heyetin kara yoluyla Tebriz’e hareket ettiğini yazdı.
AKINCI helikopteri nasıl buldu?
Hava sıcaklığının kimi noktalarda eksi değerlere düştüğü, yoğun bulutlanma ve yer yer sisin etkili olduğu bölgede AKINCI, havadan çizdiği dairelerle olay yerindeki görevine başladı. Bu dakikalarda on binlerce kişi AKINCI’nın hareketlerini hava radar uygulaması üzerinden canlı takip etti.
TRT Haber'in aktardığına göre çok büyük ihtimalle uydu üzerinden kontrol edilen AKINCI önce yüksek bir irtifadan tüm alana genel bir bakış attı. Kimi bölgelerde hızını iyice düşürdüğü anlar oldu. Bilindiği üzere AKINCI saatte 400 kilometre hıza çıkabilirken üzerindeki pervaneler sayesinde çok düşük hızlarda da uçabiliyor.
Belli yerleri taradıktan sonra bir noktaya yoğunlaşan ve irtifasını daha da düşüren AKINCI’nın kamerası bir ısı kaynağı tespit etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından bunun Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopter olduğu netleştirildi.
Türkiye tarafı elde ettiği bazı görüntüleri ve helikopterin bulunduğu alanın tam koordinatlarını İranlı mevkidaşlarıyla paylaştı.
Kazanın ardından çok uzun saatler helikopterin nerede olduğunu tespit edemeyen İranlı arama-kurtarma birlikleri, AKINCI’dan gelen bu bilginin ardından doğru tarafa yöneldi. Çok kısa bir süre sonra da ilk ekipler helikopter enkazının bulunduğu olay yerine ulaştı.
Çevre ülkelerde bu kabiliyet yok
Son dönemlerde bölge ülkelerinin envanterinde bulunan insansız hava araçları sıkça konuşuluyor. Türkiye, sadece askeri operasyonlarla değil başta keşif-gözetleme-istihbarat olmak üzere bilhassa doğal afet ve kaza gibi durumlarda da bu araçları en iyi kullanan ülke olarak öne çıkıyor.
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve düşen helikopterin AKINCI tarafından bulunması da bu duruma bir örnek. Çevre ülkelerde bu şartlar altında uçup, böylesine kritik bir görevi üstlenebilecek başka bir insansız hava aracı yok.