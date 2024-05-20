Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Enkazı nasıl tespit etti?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
08:01
23 dk
SESLİ HABER
Doğum oranı düşük ve en yüksek iller açıklandı
08:36
5 dk
SESLİ HABER
Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
08:49
2 dk
19 MAYIS ÖZEL
Büyük Taarruz planı hangi futbol müsabakasıyla perdelendi?
09:01
80 dk
SESLİ HABER
Türkiye neyi takip etti?
10:27
9 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
10:42
4 dk
SESLİ HABER
Japonya'da gizemli virüs: Doku ölümüne neden olabiliyor
10:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
11:08
3 dk
SESLİ HABER
İki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi
11:17
2 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
11:30
1 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
11:36
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği, 'influencer'lar' ile görüşecek
11:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
12:09
23 dk
SESLİ HABER
Rusya'da yeni askeri ekonomi inşa edilecek
12:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Sürdürebilirlik uzmanı Gülin Yücel: ‘1970’lerden bu tarafa biyoçeşitliliği azaltmış durumdayız’
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Bağır: ‘Türk sinemasında erotik film furyası bittikten sonra kadın oyuncular sektörden dışlandı'
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Bilim insanlarından yeni keşif: Mısır piramitlerinin gizemi çözüldü mü
18:11
1 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı
18:20
3 dk
SESLİ HABER
Katalonya’daki bölgesel seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu
18:46
3 dk
SESLİ HABER
Amerika’da baharatlı cips yiyen çocuğun kalbi durdu
18:55
2 dk
19 MAYIS ÖZEL
Büyük Taarruz planı hangi futbol müsabakasıyla perdelendi?
19:01
80 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
20:29
4 dk
SESLİ HABER
75 yıllık mutluluk araştırmasında ulaşılan 5 kritik sonuç
20:38
4 dk
SESLİ HABER
Öğretmenlere yönelik yeni disiplin hükümleri geliyor
20:49
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
21:01
23 dk
SESLİ HABER
Sovyetler Birliği, ABD'nin ne yaptığını önceden biliyordu
21:31
2 dk
SESLİ HABER
Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan yıllar sonra gelen ‘Bahçeli’ açıklaması
21:40
4 dk
SESLİ HABER
AB’den Filistin itirafı
21:51
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
22:04
2 dk
SESLİ HABER
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
22:19
4 dk
SESLİ HABER
TÜİK istatistiklerle aile raporunu açıkladı
22:28
10 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin: ABD'nin çabalarından endişe duyuyoruz
22:51
3 dk
SESLİ HABER
Korkutan tablo: Uyuşturucu ve silah kaynaklı 100 bin çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti
23:06
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Üzerinde çok konuşulması gereken bir kaza ya da cinayet ile karşı karşıyayız'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emeklilere para yok KYK yurdu var
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
17:38
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/dunyanin-gozu-enkazi-bulan-akincida-enkazi-nasil-tespit-etti-1084004443.html
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Enkazı nasıl tespit etti?
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Enkazı nasıl tespit etti?
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Dağlık bir alana düşen ve İran ekiplerince tespit edilemeyen enkazın yerini... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T13:22+0300
2024-05-20T13:22+0300
türkiye
iran
ibrahim reisi
helikopter
kaza
bayraktar akıncı tiha
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084004233_0:118:1268:831_1920x0_80_0_0_ba5b0ad068f5ce942d9e24dd389e5e6e.jpg
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazası sonucu yaşamını yitirdi. Sadece Reisi değil aynı helikopterde bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti de aynı kazada can verdi.Olay ilk duyulduğunda İran kaynakları, Cumhurbaşkanı Reisi’nin içinde bulunduğu helikopterin sert iniş yaptığını, bir sorun olmadığını ve heyetin kara yoluyla Tebriz’e hareket ettiğini yazdı.AKINCI helikopteri nasıl buldu?Hava sıcaklığının kimi noktalarda eksi değerlere düştüğü, yoğun bulutlanma ve yer yer sisin etkili olduğu bölgede AKINCI, havadan çizdiği dairelerle olay yerindeki görevine başladı. Bu dakikalarda on binlerce kişi AKINCI’nın hareketlerini hava radar uygulaması üzerinden canlı takip etti.TRT Haber'in aktardığına göre çok büyük ihtimalle uydu üzerinden kontrol edilen AKINCI önce yüksek bir irtifadan tüm alana genel bir bakış attı. Kimi bölgelerde hızını iyice düşürdüğü anlar oldu. Bilindiği üzere AKINCI saatte 400 kilometre hıza çıkabilirken üzerindeki pervaneler sayesinde çok düşük hızlarda da uçabiliyor.Isı kaynağı bulduBelli yerleri taradıktan sonra bir noktaya yoğunlaşan ve irtifasını daha da düşüren AKINCI’nın kamerası bir ısı kaynağı tespit etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından bunun Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopter olduğu netleştirildi.Türkiye tarafı elde ettiği bazı görüntüleri ve helikopterin bulunduğu alanın tam koordinatlarını İranlı mevkidaşlarıyla paylaştı.Kazanın ardından çok uzun saatler helikopterin nerede olduğunu tespit edemeyen İranlı arama-kurtarma birlikleri, AKINCI’dan gelen bu bilginin ardından doğru tarafa yöneldi. Çok kısa bir süre sonra da ilk ekipler helikopter enkazının bulunduğu olay yerine ulaştı.Çevre ülkelerde bu kabiliyet yokSon dönemlerde bölge ülkelerinin envanterinde bulunan insansız hava araçları sıkça konuşuluyor. Türkiye, sadece askeri operasyonlarla değil başta keşif-gözetleme-istihbarat olmak üzere bilhassa doğal afet ve kaza gibi durumlarda da bu araçları en iyi kullanan ülke olarak öne çıkıyor.İran Cumhurbaşkanı Reisi ve düşen helikopterin AKINCI tarafından bulunması da bu duruma bir örnek. Çevre ülkelerde bu şartlar altında uçup, böylesine kritik bir görevi üstlenebilecek başka bir insansız hava aracı yok.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/msbden-iran-adimi-akinci-iha-ve-cougar-tipi-helikopter-bolgeye-gonderildi-1083989555.html
türkiye
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084004233_1:0:1268:950_1920x0_80_0_0_321f2d0ab8e1eb0460ebfdd9dcff7fe3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
akıncı enkazı nasıl tespit etti? termal kamera ısı izini yakalıyor,akıncı enkazı nasıl tespit etti?,akıncı reisi,reisi bulundu mu
akıncı enkazı nasıl tespit etti? termal kamera ısı izini yakalıyor,akıncı enkazı nasıl tespit etti?,akıncı reisi,reisi bulundu mu

Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Enkazı nasıl tespit etti?

13:22 20.05.2024
© AA / AA İran ekiplerince tespit edilemeyen enkazın yerini, Türkiye’den giden AKINCI TİHA buldu
 İran ekiplerince tespit edilemeyen enkazın yerini, Türkiye’den giden AKINCI TİHA buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
© AA / AA
Abone ol
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Dağlık bir alana düşen ve İran ekiplerince tespit edilemeyen enkazın yerini, Türkiye’den giden AKINCI TİHA buldu. AKINCI çok değerli bir taarruz platformu olmasının yanı sıra bu tür olaylarda arama-kurtarma faaliyetleri için de neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazası sonucu yaşamını yitirdi. Sadece Reisi değil aynı helikopterde bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti de aynı kazada can verdi.
Olay ilk duyulduğunda İran kaynakları, Cumhurbaşkanı Reisi’nin içinde bulunduğu helikopterin sert iniş yaptığını, bir sorun olmadığını ve heyetin kara yoluyla Tebriz’e hareket ettiğini yazdı.

AKINCI helikopteri nasıl buldu?

Hava sıcaklığının kimi noktalarda eksi değerlere düştüğü, yoğun bulutlanma ve yer yer sisin etkili olduğu bölgede AKINCI, havadan çizdiği dairelerle olay yerindeki görevine başladı. Bu dakikalarda on binlerce kişi AKINCI’nın hareketlerini hava radar uygulaması üzerinden canlı takip etti.
TRT Haber'in aktardığına göre çok büyük ihtimalle uydu üzerinden kontrol edilen AKINCI önce yüksek bir irtifadan tüm alana genel bir bakış attı. Kimi bölgelerde hızını iyice düşürdüğü anlar oldu. Bilindiği üzere AKINCI saatte 400 kilometre hıza çıkabilirken üzerindeki pervaneler sayesinde çok düşük hızlarda da uçabiliyor.

Isı kaynağı buldu

Belli yerleri taradıktan sonra bir noktaya yoğunlaşan ve irtifasını daha da düşüren AKINCI’nın kamerası bir ısı kaynağı tespit etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından bunun Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopter olduğu netleştirildi.
Türkiye tarafı elde ettiği bazı görüntüleri ve helikopterin bulunduğu alanın tam koordinatlarını İranlı mevkidaşlarıyla paylaştı.
Kazanın ardından çok uzun saatler helikopterin nerede olduğunu tespit edemeyen İranlı arama-kurtarma birlikleri, AKINCI’dan gelen bu bilginin ardından doğru tarafa yöneldi. Çok kısa bir süre sonra da ilk ekipler helikopter enkazının bulunduğu olay yerine ulaştı.

Çevre ülkelerde bu kabiliyet yok

Son dönemlerde bölge ülkelerinin envanterinde bulunan insansız hava araçları sıkça konuşuluyor. Türkiye, sadece askeri operasyonlarla değil başta keşif-gözetleme-istihbarat olmak üzere bilhassa doğal afet ve kaza gibi durumlarda da bu araçları en iyi kullanan ülke olarak öne çıkıyor.
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve düşen helikopterin AKINCI tarafından bulunması da bu duruma bir örnek. Çevre ülkelerde bu şartlar altında uçup, böylesine kritik bir görevi üstlenebilecek başka bir insansız hava aracı yok.
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2024
TÜRKİYE
MSB'den İran adımı: Akıncı İHA ve Cougar tipi helikopter bölgeye gönderildi
Dün, 22:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала