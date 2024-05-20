https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ekmege-gizli-zam-gramaj-250den-200e-dusuruldu-1084008951.html

Ekmeğe gizli zam: Gramaj 250'den 200'e düşürüldü

Ekmeğe gizli zam: Gramaj 250'den 200'e düşürüldü

Sputnik Türkiye

Bursa’da ekmeğe gizli zam geldi. 1 Ocak’tan itibaren 250 gram ekmek 10 liradan satılırken, 15 Mayıs tarihi itibariyle yine 10 liradan ama 200 gram olarak... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T14:24+0300

2024-05-20T14:24+0300

2024-05-20T14:24+0300

ekonomi

ekmek

zam

bursa

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Bursa'da Ocak ayında 250 gram olarak üretilen ekmek 10 liradan tezgahta yerini alırken, artan maliyetlerden dolayı Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 15 Mayıs tarihinde bir araya geldi. Alınan karar gereği, fiyatta değişiklik yapılmazken, gramajda indirime gidildi. 15 Mayıs tarihine kadar 250 gram francala ekmek 10 liradan tezgahta yerini alırken, bu tarihten itibaren aynı fiyata ancak 200 gram olarak satışa sunulacak. Aynı şekilde fiyatları 20 ve 25 lira olan tam buğday, sarı buğday, kepekli ve çavdar ekmeği ise 400 gramdan 300 grama indirildi. 30 liradan satılan köy ve Trabzon ekmeği ise 700 gramdan 600 grama geriledi. Tek zam gelen ise roll ekmek oldu. 50 gramı 3,5 liradan satılan roll ekmek, 4 lira oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/elazigda-ekmege-zam-200-grami-10-liraya-cikti-1083905889.html

bursa

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ekmek, zam, bursa