https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/elazigda-ekmege-zam-200-grami-10-liraya-cikti-1083905889.html
Elazığ'da ekmeğe zam: 200 gramı 10 liraya çıktı
Elazığ'da ekmeğe zam: 200 gramı 10 liraya çıktı
Sputnik Türkiye
Elazığ’da Fırıncılar Odası tarafından 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkartıldı. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T20:44+0300
2024-05-16T20:44+0300
2024-05-16T20:44+0300
ekonomi
elazığ
ekmek
fırıncılar odası
zam
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Elazığ’da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı. 200 gramlık ekmek, 8 liradan 10 liraya çıktı. Tarihi Kapalı Çarşıda fırıncılık yapan Nevzat Kızılelma, gelen zamları savunmadığını fakat giderlerinde artış olduğunu, zam yapmadıkları taktirde kendilerinin zarar edeceklerini söyledi. Kızılelma, "Ekmek gramajında herhangi bir değişiklik olmadı. Türkiye geneli standart bir uygulama var gibi görünüyor fakat zaman zaman değişiklik gösteren illerimiz var. Fiyat 8 liraydı 10 lira oldu” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ibbden-halka-arz-igdas-ispark-ve-halk-ekmek-dahil-bircok-sirket-ozellestirilmeye-hazirlaniyor-1083891036.html
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elazığ, ekmek, fırıncılar odası, zam
elazığ, ekmek, fırıncılar odası, zam
Elazığ'da ekmeğe zam: 200 gramı 10 liraya çıktı
Elazığ’da Fırıncılar Odası tarafından 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkartıldı.
Elazığ’da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı. 200 gramlık ekmek, 8 liradan 10 liraya çıktı.
Tarihi Kapalı Çarşıda fırıncılık yapan Nevzat Kızılelma, gelen zamları savunmadığını fakat giderlerinde artış olduğunu, zam yapmadıkları taktirde kendilerinin zarar edeceklerini söyledi.
Kızılelma, "Ekmek gramajında herhangi bir değişiklik olmadı. Türkiye geneli standart bir uygulama var gibi görünüyor fakat zaman zaman değişiklik gösteren illerimiz var. Fiyat 8 liraydı 10 lira oldu” dedi.