https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/elazigda-ekmege-zam-200-grami-10-liraya-cikti-1083905889.html

Elazığ'da ekmeğe zam: 200 gramı 10 liraya çıktı

Elazığ'da ekmeğe zam: 200 gramı 10 liraya çıktı

Sputnik Türkiye

Elazığ’da Fırıncılar Odası tarafından 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkartıldı. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T20:44+0300

2024-05-16T20:44+0300

2024-05-16T20:44+0300

ekonomi

elazığ

ekmek

fırıncılar odası

zam

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Elazığ’da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı. 200 gramlık ekmek, 8 liradan 10 liraya çıktı. Tarihi Kapalı Çarşıda fırıncılık yapan Nevzat Kızılelma, gelen zamları savunmadığını fakat giderlerinde artış olduğunu, zam yapmadıkları taktirde kendilerinin zarar edeceklerini söyledi. Kızılelma, "Ekmek gramajında herhangi bir değişiklik olmadı. Türkiye geneli standart bir uygulama var gibi görünüyor fakat zaman zaman değişiklik gösteren illerimiz var. Fiyat 8 liraydı 10 lira oldu” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ibbden-halka-arz-igdas-ispark-ve-halk-ekmek-dahil-bircok-sirket-ozellestirilmeye-hazirlaniyor-1083891036.html

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elazığ, ekmek, fırıncılar odası, zam