https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-iran-cumhurbaskani-helikopterine-yonelik-aciklama-1084003549.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İran Cumhurbaşkanı helikopterine yönelik açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İran Cumhurbaşkanı helikopterine yönelik açıklama
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düştüğü haberinin yayılması ardından sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T12:56+0300
2024-05-20T12:56+0300
2024-05-20T12:56+0300
israil- filistin çatışması
dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
iran
ibrahim reisi
helikopter
askeri helikopter
helikopter kazası
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Dün helikopterin kötü hava koşulları sebebiyle düşmesi ardından hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterine yönelik birçok haber sosyal medyada yayıldı. Haberlerden bazılarında da Reisi'nin bindiği helikopterin fotoğrafı paylaşılmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabı, paylaşılan bazı helikopter fotoğraflarının ABD kaynaklı bir fotoğraf olduğunu belirtti. Gönderide şunlar yazıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/irandaki-helikopter-kazasinda-batili-istihbarat-servislerinin-parmagi-olabilir-1084002363.html
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dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, iran, ibrahim reisi, helikopter, askeri helikopter, helikopter kazası
dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, iran, ibrahim reisi, helikopter, askeri helikopter, helikopter kazası
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İran Cumhurbaşkanı helikopterine yönelik açıklama
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düştüğü haberinin yayılması ardından sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi hesabı tarafından yalanlandı.
Dün helikopterin kötü hava koşulları sebebiyle düşmesi ardından hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterine yönelik birçok haber sosyal medyada yayıldı. Haberlerden bazılarında da Reisi'nin bindiği helikopterin fotoğrafı paylaşılmıştı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabı, paylaşılan bazı helikopter fotoğraflarının ABD kaynaklı bir fotoğraf olduğunu belirtti.
Gönderide şunlar yazıldı:
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, “İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopterinin enkazına ait olduğu” iddiası doğru değildir.
Bahse konu fotoğrafların, 2024 yılının Ocak ayında Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'na ait bir helikopterin karıştığı kazanın ardından kaydedildiği tespit edilmiştir.
Fotoğrafların İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.