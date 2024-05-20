https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/derbi-macinin-ardindan-kavga-2-kisi-bicaklandi-1084003787.html

Derbi maçının ardından kavga: 2 kişi bıçaklandı

Derbi maçının ardından kavga: 2 kişi bıçaklandı

Sputnik Türkiye

Çorum’da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen iki kişi bıçaklandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken olayla ilgili inceleme... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T13:33+0300

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2024-05-20T13:33+0300

türkiye

derbi

kavga

galatasaray

fenerbahçe

çorum

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Dün gece saatlerinde Gazi Caddesi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası taraftarlar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen M.K.A. (19) ve H.K.A. (17), kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı neticesinde yaralandı.Yaralı gençler kendi imkanları ile sığındıkları bir işletmeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı kişiler sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ali-koc-derbi-galibiyetini-degerlendirdi-gercek-sampiyonun-kim-oldugunu-serefsizlere-gosterdik-1083995728.html

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