https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/derbi-macinin-ardindan-kavga-2-kisi-bicaklandi-1084003787.html
Derbi maçının ardından kavga: 2 kişi bıçaklandı
Derbi maçının ardından kavga: 2 kişi bıçaklandı
Sputnik Türkiye
Çorum’da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen iki kişi bıçaklandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken olayla ilgili inceleme... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T13:33+0300
2024-05-20T13:33+0300
2024-05-20T13:33+0300
türkiye
derbi
kavga
galatasaray
fenerbahçe
çorum
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Dün gece saatlerinde Gazi Caddesi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası taraftarlar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen M.K.A. (19) ve H.K.A. (17), kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı neticesinde yaralandı.Yaralı gençler kendi imkanları ile sığındıkları bir işletmeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı kişiler sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ali-koc-derbi-galibiyetini-degerlendirdi-gercek-sampiyonun-kim-oldugunu-serefsizlere-gosterdik-1083995728.html
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derbi, kavga, galatasaray, fenerbahçe, çorum
derbi, kavga, galatasaray, fenerbahçe, çorum
Derbi maçının ardından kavga: 2 kişi bıçaklandı
Çorum’da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen iki kişi bıçaklandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Dün gece saatlerinde Gazi Caddesi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası taraftarlar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen M.K.A. (19) ve H.K.A. (17), kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı neticesinde yaralandı.
Yaralı gençler kendi imkanları ile sığındıkları bir işletmeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kişiler sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.