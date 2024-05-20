https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/cumhurbaskani-erdogan-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1084026729.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T19:06+0300

2024-05-20T19:06+0300

2024-05-20T19:32+0300

ilham aliyev

recep tayyip erdoğan

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azerbaycan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu istikamette ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye'nin süreci yakından izlediğini belirtti.Erdoğan, bölgede sağlanacak adil ve kalıcı barışın hem Azerbaycan hem Ermenistan hem de bölge ülkeleri için yeni bir iklimi beraberinde getireceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-vekili-muhbir-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1084026093.html

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ilham aliyev, recep tayyip erdoğan, son dakika, türkiye, azerbaycan, ermenistan