https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/cumhurbaskani-erdogan-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1084026729.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T19:06+0300
2024-05-20T19:06+0300
2024-05-20T19:32+0300
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recep tayyip erdoğan
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azerbaycan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu istikamette ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye'nin süreci yakından izlediğini belirtti.Erdoğan, bölgede sağlanacak adil ve kalıcı barışın hem Azerbaycan hem Ermenistan hem de bölge ülkeleri için yeni bir iklimi beraberinde getireceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-vekili-muhbir-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1084026093.html
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ilham aliyev, recep tayyip erdoğan, son dakika, türkiye, azerbaycan, ermenistan
ilham aliyev, recep tayyip erdoğan, son dakika, türkiye, azerbaycan, ermenistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
19:06 20.05.2024 (güncellendi: 19:32 20.05.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu istikamette ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye'nin süreci yakından izlediğini belirtti.
Erdoğan, bölgede sağlanacak adil ve kalıcı barışın hem Azerbaycan hem Ermenistan hem de bölge ülkeleri için yeni bir iklimi beraberinde getireceğini vurguladı.