Beşiktaş'tan kiralık gitmişti: Jean Onana'ya silahlı saldırı
© AABeşiktaş, Ganalı savunmacı Daniel Amartey ve 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean Onana'yı kadrosuna kattı.
© AA
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Beşiktaş'tan Marsilya'ya kiralık olan giden futbolcu Jean Onana silahlı saldırıya uğradı.
Beşiktaş'tan Marsilya takımına kiralık gönderilen Fransız futbolcu Onana, pazar günü gecesi araba hırsızlarının saldırısına uğradı. Hırsızların ateş açtığı ve Onana'nın aracına çok sayıda kurşun işaret ettiği belirtildi.
Jean Onana ve o an beraber olduğu takım arkadaşı Moumbagna'nın yaralanmadığı açıklanırken, araba hırsızlarının olay yerinden hızlıca kaçtığı ve emniyet güçleri tarafından arandığı aktarıldı.
Beşiktaş'tan da konu hakkında sosyal medyada açıklama yapıldı. Paylaşımda şunlar yazıldı:
Geçmiş Olsun Jean Onana
Devre arası transfer döneminde Fransa’nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana’nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.
Geçmiş Olsun Jean Onana— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 20, 2024
Devre arası transfer döneminde Fransa’nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana’nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana’ya geçmiş… pic.twitter.com/iNzWAbCQGU