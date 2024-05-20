https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/besiktastan-kiralik-gitmisti-jean-onanaya-silahli-saldiri-1084023496.html

Beşiktaş'tan kiralık gitmişti: Jean Onana'ya silahlı saldırı

Beşiktaş'tan kiralık gitmişti: Jean Onana'ya silahlı saldırı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'tan Marsilya'ya kiralık olan giden futbolcu Jean Onana silahlı saldırıya uğradı. 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T17:21+0300

2024-05-20T17:21+0300

2024-05-20T17:21+0300

spor

beşiktaş

futbol

silahlı saldırı

fransa

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Beşiktaş'tan Marsilya takımına kiralık gönderilen Fransız futbolcu Onana, pazar günü gecesi araba hırsızlarının saldırısına uğradı. Hırsızların ateş açtığı ve Onana'nın aracına çok sayıda kurşun işaret ettiği belirtildi. Jean Onana ve o an beraber olduğu takım arkadaşı Moumbagna'nın yaralanmadığı açıklanırken, araba hırsızlarının olay yerinden hızlıca kaçtığı ve emniyet güçleri tarafından arandığı aktarıldı. Beşiktaş'tan da konu hakkında sosyal medyada açıklama yapıldı. Paylaşımda şunlar yazıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/besiktas---mourinho-zirvesinin-ayrintilari-belli-oldu-1084008119.html

fransa

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beşiktaş, futbol, silahlı saldırı, fransa