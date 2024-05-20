https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/besiktas---mourinho-zirvesinin-ayrintilari-belli-oldu-1084008119.html
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktör için verdiği teklif belli oldu
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktör için verdiği teklif belli oldu
Sputnik Türkiye
Reklam çekimi için İstanbul’a gelen tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho’ya Beşiktaş’ın teklifi belli oldu. Beşiktaş’ın Mourinho’ya 7 milyon euro teklif... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T14:04+0300
2024-05-20T14:04+0300
2024-05-20T14:21+0300
spor
jose mourinho
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
istanbul
futbol
teknik direktör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084007962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02218482d32fa2766d081384d00e13c7.jpg
Beşiktaş’ın ikinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Jose Mourinho ile ilgilendiklerini ve teklifi ilettiklerini açıklamıştı.Normal şartlarda Türk Hava Yolları’nın (THY) reklam çekimi için İstanbul’a geldiği bilinen Portekizli teknik direktöre Beşiktaş’ın Fernando Santos’a da aracılık yapan Jorge Mendes vasıtası ile görüşme ayarlandığı belirtildi. Otelde yapılan görüşmede 61 yaşındaki direktöre takımın gelecek planları ve bütçesi hakkında rapor verildiği de aktarılmıştı.Sabah’ın haberine göre bu buluşma sonrası Beşiktaş, İtalya’ya giderek tecrübeli teknik direktör ile tekrar görüştü. Habere göre Mourinho’nun teklife sıcak baktığını fakat başka kulüplerden de kendisine talep olduğu yönünde bilgi alındı.Yücel’in bir kez daha İtalya’ya giderek Portekizli direktör ile masaya oturup pazarlık yapacağı da ifade edildi.İddialara göre 7 milyon euroluk teklifin 5 milyonu Mourinho için olduğu belirtilirken, 2 milyonu da ekibi için ayrılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/besiktastan-mourinho-aciklamasi-1083966820.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084007962_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ed5a108962ca2e07fad0bba51917e6f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jose mourinho, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, istanbul, futbol, teknik direktör
jose mourinho, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, istanbul, futbol, teknik direktör
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktör için verdiği teklif belli oldu
14:04 20.05.2024 (güncellendi: 14:21 20.05.2024)
Reklam çekimi için İstanbul’a gelen tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho’ya Beşiktaş’ın teklifi belli oldu. Beşiktaş’ın Mourinho’ya 7 milyon euro teklif götürdüğü, teknik direktörün ise bu sayıya sıcak baktığı belirtildi.
Beşiktaş’ın ikinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Jose Mourinho ile ilgilendiklerini ve teklifi ilettiklerini açıklamıştı.
Normal şartlarda Türk Hava Yolları’nın (THY) reklam çekimi için İstanbul’a geldiği bilinen Portekizli teknik direktöre Beşiktaş’ın Fernando Santos’a da aracılık yapan Jorge Mendes vasıtası ile görüşme ayarlandığı belirtildi. Otelde yapılan görüşmede 61 yaşındaki direktöre takımın gelecek planları ve bütçesi hakkında rapor verildiği de aktarılmıştı.
Sabah’ın haberine göre bu buluşma sonrası Beşiktaş, İtalya’ya giderek tecrübeli teknik direktör ile tekrar görüştü. Habere göre Mourinho’nun teklife sıcak baktığını fakat başka kulüplerden de kendisine talep olduğu yönünde bilgi alındı.
Yücel’in bir kez daha İtalya’ya giderek Portekizli direktör ile masaya oturup pazarlık yapacağı da ifade edildi.
İddialara göre 7 milyon euroluk teklifin 5 milyonu Mourinho için olduğu belirtilirken, 2 milyonu da ekibi için ayrılacak.