https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/besiktas---mourinho-zirvesinin-ayrintilari-belli-oldu-1084008119.html

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktör için verdiği teklif belli oldu

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktör için verdiği teklif belli oldu

Sputnik Türkiye

Reklam çekimi için İstanbul’a gelen tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho’ya Beşiktaş’ın teklifi belli oldu. Beşiktaş’ın Mourinho’ya 7 milyon euro teklif... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T14:04+0300

2024-05-20T14:04+0300

2024-05-20T14:21+0300

spor

jose mourinho

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beşiktaş jimnastik kulübü

istanbul

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teknik direktör

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Beşiktaş’ın ikinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Jose Mourinho ile ilgilendiklerini ve teklifi ilettiklerini açıklamıştı.Normal şartlarda Türk Hava Yolları’nın (THY) reklam çekimi için İstanbul’a geldiği bilinen Portekizli teknik direktöre Beşiktaş’ın Fernando Santos’a da aracılık yapan Jorge Mendes vasıtası ile görüşme ayarlandığı belirtildi. Otelde yapılan görüşmede 61 yaşındaki direktöre takımın gelecek planları ve bütçesi hakkında rapor verildiği de aktarılmıştı.Sabah’ın haberine göre bu buluşma sonrası Beşiktaş, İtalya’ya giderek tecrübeli teknik direktör ile tekrar görüştü. Habere göre Mourinho’nun teklife sıcak baktığını fakat başka kulüplerden de kendisine talep olduğu yönünde bilgi alındı.Yücel’in bir kez daha İtalya’ya giderek Portekizli direktör ile masaya oturup pazarlık yapacağı da ifade edildi.İddialara göre 7 milyon euroluk teklifin 5 milyonu Mourinho için olduğu belirtilirken, 2 milyonu da ekibi için ayrılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/besiktastan-mourinho-aciklamasi-1083966820.html

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jose mourinho, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, istanbul, futbol, teknik direktör