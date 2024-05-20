https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/avini-yakalamaya-calisiyordu-kurbagayi-yemeye-calisan-yilina-gozleme-verdiler--1084018412.html
Avını yakalamaya çalışıyordu: Kurbağayı yemeye çalışan yılına gözleme verdiler
Avını yakalamaya çalışıyordu: Kurbağayı yemeye çalışan yılına gözleme verdiler
Sputnik Türkiye
Antalya'da kurbağayı avlayan yılan, bir kişinin terlikli müdahalesi ardından avını kaybetti. Bunun yerine çevredeki insanlar yılana gözleme ikram etti. 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T15:19+0300
2024-05-20T15:19+0300
2024-05-20T15:19+0300
türkiye
yılan
vatandaş
terlik
su
av
kurbağa
antalya
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Antalya'da kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Uğraşlar sonucu avı olan kurbağayı yakalayan yılan, çevredekilerin kurbağaya acıması sonrası terlikli müdahaleye uğradı. Avını kaçıran yılana teselli amaçlı gözleme ve su ikram edildi. Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya'nın Kepez Kent Ormanı'nda meydana gelen olayda, insanların kurbağayı kurtarıp kurtarmama arasında ilginç diyaloglara girdiği de görüldü.Gözlemeyi yemediği görülen yılanın en azından suyu içtiği görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ekmege-gizli-zam-gramaj-250den-200e-dusuruldu-1084008951.html
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yılan, vatandaş, terlik, su, av, kurbağa, antalya
yılan, vatandaş, terlik, su, av, kurbağa, antalya
Avını yakalamaya çalışıyordu: Kurbağayı yemeye çalışan yılına gözleme verdiler
Antalya'da kurbağayı avlayan yılan, bir kişinin terlikli müdahalesi ardından avını kaybetti. Bunun yerine çevredeki insanlar yılana gözleme ikram etti.
Antalya'da kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Uğraşlar sonucu avı olan kurbağayı yakalayan yılan, çevredekilerin kurbağaya acıması sonrası terlikli müdahaleye uğradı. Avını kaçıran yılana teselli amaçlı gözleme ve su ikram edildi.
Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya'nın Kepez Kent Ormanı'nda meydana gelen olayda, insanların kurbağayı kurtarıp kurtarmama arasında ilginç diyaloglara girdiği de görüldü.
Gözlemeyi yemediği görülen yılanın en azından suyu içtiği görüldü.