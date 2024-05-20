https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/avini-yakalamaya-calisiyordu-kurbagayi-yemeye-calisan-yilina-gozleme-verdiler--1084018412.html

Avını yakalamaya çalışıyordu: Kurbağayı yemeye çalışan yılına gözleme verdiler

Avını yakalamaya çalışıyordu: Kurbağayı yemeye çalışan yılına gözleme verdiler

Sputnik Türkiye

Antalya'da kurbağayı avlayan yılan, bir kişinin terlikli müdahalesi ardından avını kaybetti. Bunun yerine çevredeki insanlar yılana gözleme ikram etti. 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T15:19+0300

2024-05-20T15:19+0300

2024-05-20T15:19+0300

türkiye

yılan

vatandaş

terlik

su

av

kurbağa

antalya

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Antalya'da kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Uğraşlar sonucu avı olan kurbağayı yakalayan yılan, çevredekilerin kurbağaya acıması sonrası terlikli müdahaleye uğradı. Avını kaçıran yılana teselli amaçlı gözleme ve su ikram edildi. Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya'nın Kepez Kent Ormanı'nda meydana gelen olayda, insanların kurbağayı kurtarıp kurtarmama arasında ilginç diyaloglara girdiği de görüldü.Gözlemeyi yemediği görülen yılanın en azından suyu içtiği görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ekmege-gizli-zam-gramaj-250den-200e-dusuruldu-1084008951.html

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yılan, vatandaş, terlik, su, av, kurbağa, antalya