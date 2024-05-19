https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/ukrayna-ordusundan-minibuse-ihali-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1083970645.html
Ukrayna ordusundan minibüse İHA’lı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Ukrayna ordusundan minibüse İHA’lı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Radensk köyünde işçilerin bulunduğu minibüse insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği terör saldırısı sonucu bir kişinin... 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T11:52+0300
2024-05-19T11:52+0300
2024-05-19T11:52+0300
ukrayna krizi
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vladimir saldo
terör saldırısı
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
minibüs
işçi
can kaybı
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Sabah saatlerinde meydana gelen saldırıyı Telegram kanalında duyuran Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, yaptığı açıklamada, Herson bölgesindeki Radensk köyünde Ukrayna ordusuna ait İHA’nın işçilerin bulunduğu bir minibüse saldırdığını ve bir kişinin öldüğünü söyledi.Saldo, “Alyosşkin bölgesindeki Radensk köyünde Ukraynalı Naziler, Skadovskiy bölgesinden çilek hasadında çalışmak üzere gelen işçileri taşıyan bir minibüse insansız hava aracı yönlendirdi” diye ekledi.Sputnik’in edilndiği son bilgilere göre saldırıya maruz kalan minibüste toplam 17 kişinin seyahat ettiği ve araçta bulunan 16 sivilin tamamının yaralandığı belirtildi. Yaralılar olay yerinde tedavi edildi, bir işçinin ise hayatını kaybettiği bilgisi geçildi.
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herson, vladimir saldo, terör saldırısı, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), minibüs, işçi, can kaybı
herson, vladimir saldo, terör saldırısı, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), minibüs, işçi, can kaybı
Ukrayna ordusundan minibüse İHA’lı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Radensk köyünde işçilerin bulunduğu minibüse insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği terör saldırısı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirildi.
Sabah saatlerinde meydana gelen saldırıyı Telegram kanalında duyuran Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, yaptığı açıklamada, Herson bölgesindeki Radensk köyünde Ukrayna ordusuna ait İHA’nın işçilerin bulunduğu bir minibüse saldırdığını ve bir kişinin öldüğünü söyledi.
Saldo, “Alyosşkin bölgesindeki Radensk köyünde Ukraynalı Naziler, Skadovskiy bölgesinden çilek hasadında çalışmak üzere gelen işçileri taşıyan bir minibüse insansız hava aracı yönlendirdi” diye ekledi.
Sputnik’in edilndiği son bilgilere göre saldırıya maruz kalan minibüste toplam 17 kişinin seyahat ettiği ve araçta bulunan 16 sivilin tamamının yaralandığı belirtildi. Yaralılar olay yerinde tedavi edildi, bir işçinin ise hayatını kaybettiği bilgisi geçildi.