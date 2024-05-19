https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/ukrayna-ordusundan-minibuse-ihali-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1083970645.html

Ukrayna ordusundan minibüse İHA’lı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna ordusundan minibüse İHA’lı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Radensk köyünde işçilerin bulunduğu minibüse insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği terör saldırısı sonucu bir kişinin... 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T11:52+0300

2024-05-19T11:52+0300

2024-05-19T11:52+0300

ukrayna krizi

herson

vladimir saldo

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ukrayna

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insansız hava aracı (iha)

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işçi

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Sabah saatlerinde meydana gelen saldırıyı Telegram kanalında duyuran Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, yaptığı açıklamada, Herson bölgesindeki Radensk köyünde Ukrayna ordusuna ait İHA’nın işçilerin bulunduğu bir minibüse saldırdığını ve bir kişinin öldüğünü söyledi.Saldo, “Alyosşkin bölgesindeki Radensk köyünde Ukraynalı Naziler, Skadovskiy bölgesinden çilek hasadında çalışmak üzere gelen işçileri taşıyan bir minibüse insansız hava aracı yönlendirdi” diye ekledi.Sputnik’in edilndiği son bilgilere göre saldırıya maruz kalan minibüste toplam 17 kişinin seyahat ettiği ve araçta bulunan 16 sivilin tamamının yaralandığı belirtildi. Yaralılar olay yerinde tedavi edildi, bir işçinin ise hayatını kaybettiği bilgisi geçildi.

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herson

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herson, vladimir saldo, terör saldırısı, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), minibüs, işçi, can kaybı