TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'da

Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı: 'Ekipler henüz bölgeye ulaşamadı'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Doğum oranı düşük ve en yüksek iller açıklandı
07:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz ordusundan bir ilk: Rusya sert tepki gösterdi
07:13
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
07:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
9 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
07:51
2 dk
SESLİ HABER
Batı basınından Ukrayna’ya Harkov uyarısı
08:04
2 dk
SESLİ HABER
İlaç verdiği kadınlara cinsel saldırıda bulunan eski bakanlık çalışanına hapis cezası
08:13
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği, 'influencer'lar' ile görüşecek
08:21
2 dk
SESLİ HABER
AB’den Filistin itirafı
08:29
2 dk
SESLİ HABER
Korkutan tablo: Uyuşturucu ve silah kaynaklı 100 bin çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti
08:38
5 dk
SESLİ HABER
Polonya’dan Ukrayna’ya yeni engel
08:48
3 dk
SESLİ HABER
Mahalleli çocuğa cinsel istismarda bulundu
09:03
3 dk
SESLİ HABER
Sovyetler Birliği, ABD'nin ne yaptığını önceden biliyordu
09:12
2 dk
SESLİ HABER
Japonya'da gizemli virüs: Doku ölümüne neden olabiliyor
09:22
2 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları: Besinlere böcek koyalım
09:31
2 dk
SESLİ HABER
Amerika’da baharatlı cips yiyen çocuğun kalbi durdu
09:39
2 dk
SESLİ HABER
Kamuda tasarruf paketi ekonomiye nasıl yansır?
09:47
4 dk
SESLİ HABER
Gürcistan’dan Batı’ya: Kimse engelleyemez
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Katalonya’daki bölgesel seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu
10:13
3 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
10:24
3 dk
SESLİ HABER
Fransız Monde gazetesi: ABD’nin yardımları yeterli değil
10:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya-İslam Alemi Kazan Forumu başladı
10:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
11:10
4 dk
SESLİ HABER
Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
11:21
2 dk
SESLİ HABER
Kripto düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
11:30
3 dk
SESLİ HABER
İki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi
11:40
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci: Zelenskiy kaybetmekten korkuyor
11:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
75 yıllık mutluluk araştırmasında ulaşılan 5 kritik sonuç
12:10
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı hedeflerine ulaşınca renkli devrimler tehdidi ortaya çıkacak
12:21
4 dk
SESLİ HABER
Öğretmenlere yönelik yeni disiplin hükümleri geliyor
12:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Rus varlıklarına el konulması konusunda görüş ayrılığı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Bilim insanlarından yeni keşif: Mısır piramitlerinin gizemi çözüldü mü
16:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den Çin'e tehdit: Rusya ile iş birliğini sürdürmeyin
16:27
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
16:35
2 dk
SESLİ HABER
Sırbistan lideri Vucic: Batı nankör
16:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
SESLİ HABER
Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan yıllar sonra gelen ‘Bahçeli’ açıklaması
17:11
4 dk
SESLİ HABER
Rusya Maliye Bakanlığı bütçe gelir ve giderlerini açıkladı
17:22
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
17:31
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den İspanya ve Portekiz kararı
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını Harkov’daki durumu değerlendirdi: Yardımlar zamanında ulaşacak mı?
18:12
2 dk
SESLİ HABER
Parlamentoda alkışlanmıştı: Kanada’dan eski Nazi askeri Hunka kararı
18:20
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
18:51
4 dk
SESLİ HABER
Rusya'da yeni askeri ekonomi inşa edilecek
20:03
4 dk
SESLİ HABER
TÜİK istatistiklerle aile raporunu açıkladı
20:11
10 dk
SESLİ HABER
Amerikalı diplomat: Moskova ve Pekin'in birleşmesi şaşırtıcı değil
20:28
2 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Rus ve Çin ilişkileri eşitliğin önemini gösterdi
20:49
2 dk
SESLİ HABER
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
21:05
4 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı
21:33
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
08:01
23 dk
SESLİ HABER
Doğum oranı düşük ve en yüksek iller açıklandı
08:36
5 dk
SESLİ HABER
Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
08:49
2 dk
19 MAYIS ÖZEL
Büyük Taarruz planı hangi futbol müsabakasıyla perdelendi?
09:01
80 dk
SESLİ HABER
Türkiye neyi takip etti?
10:27
9 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
10:42
4 dk
SESLİ HABER
Japonya'da gizemli virüs: Doku ölümüne neden olabiliyor
10:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
11:08
3 dk
SESLİ HABER
İki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi
11:17
2 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
11:30
1 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
11:36
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği, 'influencer'lar' ile görüşecek
11:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
12:09
23 dk
SESLİ HABER
Rusya'da yeni askeri ekonomi inşa edilecek
12:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Bilim insanlarından yeni keşif: Mısır piramitlerinin gizemi çözüldü mü
18:10
1 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Katalonya’daki bölgesel seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu
18:45
3 dk
SESLİ HABER
Amerika’da baharatlı cips yiyen çocuğun kalbi durdu
18:54
2 dk
19 MAYIS ÖZEL
Büyük Taarruz planı hangi futbol müsabakasıyla perdelendi?
19:01
80 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
20:29
4 dk
SESLİ HABER
75 yıllık mutluluk araştırmasında ulaşılan 5 kritik sonuç
20:38
4 dk
SESLİ HABER
Öğretmenlere yönelik yeni disiplin hükümleri geliyor
20:49
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
21:01
23 dk
SESLİ HABER
Sovyetler Birliği, ABD'nin ne yaptığını önceden biliyordu
21:31
2 dk
SESLİ HABER
Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan yıllar sonra gelen ‘Bahçeli’ açıklaması
21:40
4 dk
SESLİ HABER
AB’den Filistin itirafı
21:51
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
22:04
2 dk
SESLİ HABER
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
22:19
4 dk
SESLİ HABER
TÜİK istatistiklerle aile raporunu açıkladı
22:28
10 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin: ABD'nin çabalarından endişe duyuyoruz
22:51
3 dk
SESLİ HABER
Korkutan tablo: Uyuşturucu ve silah kaynaklı 100 bin çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti
23:06
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/tbmm-baskani-kurtulmus-kazakistanda-1083980898.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'da
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'da
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ulaştı. 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T16:01+0300
2024-05-19T16:01+0300
dünya
türkiye
kazakistan
numan kurtulmuş
tbmm
özbekistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/13/1083980691_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_11feefb9a32c2a054d7be6a7a7a2edbe.jpg
Kurtulmuş'u, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Meclisi Başkan Yardımcısı Albert Rau, Kazakistan Meclisi Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurtay Sabilyanov ve diğer ilgililer karşıladı.TBMM Başkanı Kurtulmuş ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de Astana’ya geldi.Kurtulmuş, ziyareti kapsamında Astana'da ikili görüşmeler yapacak, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde düzenlenecek programda konuşacak.TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, 19-21 Mayıs tarihlerinde bulunacağı Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov, Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Aşimbayev ile Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile ayrı ayrı görüşme yapması, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.Kazakistan'ın Türkistan şehrini ziyaret edecek Kurtulmuş, burada Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde düzenlenecek programda konuşacak.TBMM Başkanı Kurtulmuş, 22-23 Mayıs tarihlerinde ziyaret edeceği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile görüşecek.Kurtulmuş'un ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından da kabul edilmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/tbmm-baskani-kurtulmus-demokraside-yapilmayacak-tek-sey-birbirine-karsi-yumruk-sallamaktir-1083866204.html
kazakistan
özbekistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/13/1083980691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09995de0fd1d4fa95ecb0384fd3dcf5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kazakistan, numan kurtulmuş, tbmm, özbekistan
türkiye, kazakistan, numan kurtulmuş, tbmm, özbekistan

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'da

16:01 19.05.2024
© AA / TBMMTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kazakistan'da
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kazakistan'da - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2024
© AA / TBMM
Abone ol
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ulaştı.
Kurtulmuş'u, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Meclisi Başkan Yardımcısı Albert Rau, Kazakistan Meclisi Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurtay Sabilyanov ve diğer ilgililer karşıladı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de Astana’ya geldi.
Kurtulmuş, ziyareti kapsamında Astana'da ikili görüşmeler yapacak, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde düzenlenecek programda konuşacak.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, 19-21 Mayıs tarihlerinde bulunacağı Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov, Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Aşimbayev ile Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile ayrı ayrı görüşme yapması, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
Kazakistan'ın Türkistan şehrini ziyaret edecek Kurtulmuş, burada Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde düzenlenecek programda konuşacak.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 22-23 Mayıs tarihlerinde ziyaret edeceği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile görüşecek.
Kurtulmuş'un ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından da kabul edilmesi planlanıyor.
Numan Kurtulmuş, - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
TÜRKİYE
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Demokraside yapılmayacak tek şey, birbirine karşı yumruk sallamaktır
15 Mayıs, 23:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала