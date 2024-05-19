https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/tbmm-baskani-kurtulmus-kazakistanda-1083980898.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'da
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'da
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ulaştı. 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T16:01+0300
2024-05-19T16:01+0300
2024-05-19T16:01+0300
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Kurtulmuş'u, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Meclisi Başkan Yardımcısı Albert Rau, Kazakistan Meclisi Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurtay Sabilyanov ve diğer ilgililer karşıladı.TBMM Başkanı Kurtulmuş ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de Astana’ya geldi.Kurtulmuş, ziyareti kapsamında Astana'da ikili görüşmeler yapacak, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde düzenlenecek programda konuşacak.TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, 19-21 Mayıs tarihlerinde bulunacağı Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov, Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Aşimbayev ile Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile ayrı ayrı görüşme yapması, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.Kazakistan'ın Türkistan şehrini ziyaret edecek Kurtulmuş, burada Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde düzenlenecek programda konuşacak.TBMM Başkanı Kurtulmuş, 22-23 Mayıs tarihlerinde ziyaret edeceği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile görüşecek.Kurtulmuş'un ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından da kabul edilmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/tbmm-baskani-kurtulmus-demokraside-yapilmayacak-tek-sey-birbirine-karsi-yumruk-sallamaktir-1083866204.html
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türkiye, kazakistan, numan kurtulmuş, tbmm, özbekistan
türkiye, kazakistan, numan kurtulmuş, tbmm, özbekistan
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'da
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ulaştı.
Kurtulmuş'u, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Meclisi Başkan Yardımcısı Albert Rau, Kazakistan Meclisi Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurtay Sabilyanov ve diğer ilgililer karşıladı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de Astana’ya geldi.
Kurtulmuş, ziyareti kapsamında Astana'da ikili görüşmeler yapacak, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde düzenlenecek programda konuşacak.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, 19-21 Mayıs tarihlerinde bulunacağı Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov, Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Aşimbayev ile Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile ayrı ayrı görüşme yapması, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
Kazakistan'ın Türkistan şehrini ziyaret edecek Kurtulmuş, burada Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde düzenlenecek programda konuşacak.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 22-23 Mayıs tarihlerinde ziyaret edeceği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile görüşecek.
Kurtulmuş'un ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından da kabul edilmesi planlanıyor.