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Slovak lider Fico’nun sağlık durumuyla ilgili sevindirici haber
Slovak lider Fico’nun sağlık durumuyla ilgili sevindirici haber
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kaliniak, 15 Mayıs’ta Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan... 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T13:31+0300
2024-05-19T13:33+0300
dünya
slovakya
robert kalinak
robert fico
silahlı saldırı
sosyal demokrat parti (smer)
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Kaliniak, başbakanın kaldırıldığı Banska Bystrica'daki Roosevelt Hastanesinin önünde verdiği brifingde, suikast girişiminin ardından Fico’nun sağlık durumunun stabil hale geldiğini söylerken, “Başbakan, artık hayati tehlikeden çıktı, ancak durum hala ciddi ve yoğun tıbbi bakıma ihtiyacı var” ifadelerini kullandı."Fico’nun hayatına ilişkin endişeler geçmişte kaldı” diyen Başbakan Yardımcısı, Slovak Başbakanın sağlık durumuyla ilgili olumlu tahminlerin artık ‘bir adım daha yakın’ olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında, Fico'nun yakın gelecekte başka hastanelere naklinin planlanmadığını da ekledi.Uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs'ta geçirdiği ilk ameliyatın ardından 17 Mayıs’ta ikinci kez ameliyat edilmişti.Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak ile Fico’nun tedavi gördüğü Roosevelt Hastanesi Müdürü Miriam Lapunikova, ilk ameliyatın ardından Fico’nun ikinci kez ameliyat geçirdiğini, silahlı yaralanmalar sonrasında yaralı bölgede kalan ölü hücre ve dokuların temizlendiğini bildirmişti.Bunun standart bir işlem olduğunu kaydeden Lapunikova, "Bilinci açık, durumu istikrarlı ama hala yoğun bakımda tutuluyor. Durumu son derece ciddi" demişti.Slovakya basını saldırgana ilişkin detayları paylaştıSlovak basını, Başbakan Fico'ya suikast girişiminde bulunan kişinin 71 yaşındaki Juraj C. olduğu iddiasında bulundu.Amatör yazar olan şahsın ülkenin batısında yer alan Levice kentinde yaşadığı ifade edildi. Saldırganın arkadaş grubundaki diğer kişilerle bir araya geldiği DUHA Edebiyat Kulübüne sıklıkla gittiği belirtildi.Bu arada Fico'nun son durumuna ilişkin de detay paylaşan ülke basını, saldırıda yaralanan Başbakan'ın ameliyatının sürdüğünü aktardı. Basın, başbakanın birçok organında zarar oluştuğu için ameliyatın daha uzun süreceği bilgisine yer verdi.Fico birilerini rahatsız mı etti?Fico, Sosyal Demokrat Parti (SMER) Genel Başkanı olarak 30 Eylül 2023'te yapılan milletvekili seçimlerini kazanarak ülkede 3'üncü kez başbakanlık koltuğuna oturmayı başardı.Göreve gelir gelmez ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımlarını durduran Fico, Avrupa Birliği (AB) içinde Rusya'ya yakın siyasi yaklaşımları nedeniyle eleştirildi.Ukrayna'da çözümün silah yardımıyla mümkün olmayacağı görüşünü savunan Fico, Ukrayna'da barıştan yana olduğunu dillendiriyor.Siyasi hayatına 1990'da dönemin Demokratik Sol Partisinde başlayan Fico, 1992'de ilk defa milletvekili seçilerek meclise girdi. Bu partiden 1999'da ayrılan Fico, aynı yıl SMER'yi kurdu.Fico, SMER'in Genel Başkanı olarak girdiği Haziran 2006'daki erken seçimleri kazanarak 4 yıllığına başbakanlık görevini yürüttü.Ülkede 2010'da yapılan seçimlerde SMER oylarını yükseltse de Fico, 2010-2012 arasında Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu.Daha sonra 2012'de bir kez daha başbakanlık koltuğuna oturan Fico, bu görevi 2018'e kadar sürdürdü. Fico, Slovakya'da genç gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının öldürülmesi sonrasında artan baskılar nedeniyle Mart 2018'de görevinden istifa etmek durumunda kaldı.
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slovakya, robert kalinak, robert fico, silahlı saldırı, sosyal demokrat parti (smer)

Slovak lider Fico’nun sağlık durumuyla ilgili sevindirici haber

13:31 19.05.2024 (güncellendi: 13:33 19.05.2024)
© AP Photo / Denes ErdosRobert Kalinak
Robert Kalinak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Denes Erdos
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Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kaliniak, 15 Mayıs’ta Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Başbakan Robert Fico’nun sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini bildirdi.
Kaliniak, başbakanın kaldırıldığı Banska Bystrica'daki Roosevelt Hastanesinin önünde verdiği brifingde, suikast girişiminin ardından Fico’nun sağlık durumunun stabil hale geldiğini söylerken, “Başbakan, artık hayati tehlikeden çıktı, ancak durum hala ciddi ve yoğun tıbbi bakıma ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
"Fico’nun hayatına ilişkin endişeler geçmişte kaldı” diyen Başbakan Yardımcısı, Slovak Başbakanın sağlık durumuyla ilgili olumlu tahminlerin artık ‘bir adım daha yakın’ olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında, Fico'nun yakın gelecekte başka hastanelere naklinin planlanmadığını da ekledi.
Uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs'ta geçirdiği ilk ameliyatın ardından 17 Mayıs’ta ikinci kez ameliyat edilmişti.
Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak ile Fico’nun tedavi gördüğü Roosevelt Hastanesi Müdürü Miriam Lapunikova, ilk ameliyatın ardından Fico’nun ikinci kez ameliyat geçirdiğini, silahlı yaralanmalar sonrasında yaralı bölgede kalan ölü hücre ve dokuların temizlendiğini bildirmişti.
Bunun standart bir işlem olduğunu kaydeden Lapunikova, "Bilinci açık, durumu istikrarlı ama hala yoğun bakımda tutuluyor. Durumu son derece ciddi" demişti.

Slovakya basını saldırgana ilişkin detayları paylaştı

Slovak basını, Başbakan Fico'ya suikast girişiminde bulunan kişinin 71 yaşındaki Juraj C. olduğu iddiasında bulundu.
Amatör yazar olan şahsın ülkenin batısında yer alan Levice kentinde yaşadığı ifade edildi. Saldırganın arkadaş grubundaki diğer kişilerle bir araya geldiği DUHA Edebiyat Kulübüne sıklıkla gittiği belirtildi.
Bu arada Fico'nun son durumuna ilişkin de detay paylaşan ülke basını, saldırıda yaralanan Başbakan'ın ameliyatının sürdüğünü aktardı. Basın, başbakanın birçok organında zarar oluştuğu için ameliyatın daha uzun süreceği bilgisine yer verdi.

Fico birilerini rahatsız mı etti?

Fico, Sosyal Demokrat Parti (SMER) Genel Başkanı olarak 30 Eylül 2023'te yapılan milletvekili seçimlerini kazanarak ülkede 3'üncü kez başbakanlık koltuğuna oturmayı başardı.
Göreve gelir gelmez ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımlarını durduran Fico, Avrupa Birliği (AB) içinde Rusya'ya yakın siyasi yaklaşımları nedeniyle eleştirildi.
Ukrayna'da çözümün silah yardımıyla mümkün olmayacağı görüşünü savunan Fico, Ukrayna'da barıştan yana olduğunu dillendiriyor.
Siyasi hayatına 1990'da dönemin Demokratik Sol Partisinde başlayan Fico, 1992'de ilk defa milletvekili seçilerek meclise girdi. Bu partiden 1999'da ayrılan Fico, aynı yıl SMER'yi kurdu.
Fico, SMER'in Genel Başkanı olarak girdiği Haziran 2006'daki erken seçimleri kazanarak 4 yıllığına başbakanlık görevini yürüttü.
Ülkede 2010'da yapılan seçimlerde SMER oylarını yükseltse de Fico, 2010-2012 arasında Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu.
Daha sonra 2012'de bir kez daha başbakanlık koltuğuna oturan Fico, bu görevi 2018'e kadar sürdürdü. Fico, Slovakya'da genç gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının öldürülmesi sonrasında artan baskılar nedeniyle Mart 2018'de görevinden istifa etmek durumunda kaldı.
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