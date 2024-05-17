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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/orban-slovakya-basbakani-ficonun-durumu-agir-olumle-yasam-arasinda-bir-yerde-1083930499.html
Orban: Slovakya Başbakanı Fico'nun durumu ağır, ölümle yaşam arasında bir yerde
Orban: Slovakya Başbakanı Fico'nun durumu ağır, ölümle yaşam arasında bir yerde
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, önceki gün silahlı saldırıya uğrayan Slovak mevkidaşı Robert Fico'nun durumunun ağır olduğunu ve ölümle yaşam arasında... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T14:50+0300
2024-05-17T14:50+0300
dünya
macaristan
viktor orban
slovakya
robert fico
peter pellegrini
saldırı
silahlı saldırı
saldırı girişimi
suikast girişimi
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Macar basınına konuşan Viktor Orban, "Başbakan Fico şu anda ölümle yaşam arasında bir yerde. Bu saldırı, Macaristan'a yönelik büyük bir darbe" dedi.Fico'nun görevini birkaç ay boyunca tam teşekküllü olarak yerine getiremeyeceğini söyleyen Orban, bu dönemin Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Ukrayna krizi bağlamında kritik öneme sahip olacağının altını çizdi.'Yeni ameliyat yapılmayacak'Bu arada Slovakya'da 15 Haziran'da göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Robert Fico'nun ölümden kıl payı kurtulduğunu bildirdi.Fico'ya yeni bir ameliyat yapılmayacağını kaydeden Pellegrini, tedavisinin geleceğine ilişkin kararın yakında alınacağını belirtti.Pellegrini, önümüzdeki saat ve günlerin Fico'nun sağlığı açısından çok kritik önem taşıdığını da vurguladı.Fico'ya suikast girişimiFico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyen vatandaşları selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.Ülke basınında, 71 yaşındaki Slovak vatandaşı Juraj C.'nin, hükümetin politikalarını beğenmediği için saldırıyı düzenlediği yer almıştı.Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edilmişti.Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico’nun ameliyat sonrasında durumunun istikrarlı olduğunu ancak hala ciddiyetini koruduğunu duyurmuştu.​​​​​​​
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ficoya-yonelik-saldirinin-ardindan-sirbistan-lideri-vucice-tehdit-sira-sende-1083885814.html
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macaristan, viktor orban, slovakya, robert fico, peter pellegrini, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, suikast girişimi
macaristan, viktor orban, slovakya, robert fico, peter pellegrini, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, suikast girişimi

Orban: Slovakya Başbakanı Fico'nun durumu ağır, ölümle yaşam arasında bir yerde

14:50 17.05.2024
© Sputnik / Stringer / Multimedya arşivine gidinПервый саммит Европейского политического сообщества в Праге
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, önceki gün silahlı saldırıya uğrayan Slovak mevkidaşı Robert Fico'nun durumunun ağır olduğunu ve ölümle yaşam arasında bulunduğunu belirtti. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Pellegrini, Fico'ya yeni ameliyat yapılmayacağını bildirdi.
Macar basınına konuşan Viktor Orban, "Başbakan Fico şu anda ölümle yaşam arasında bir yerde. Bu saldırı, Macaristan'a yönelik büyük bir darbe" dedi.

Fico'nun görevini birkaç ay boyunca tam teşekküllü olarak yerine getiremeyeceğini söyleyen Orban, bu dönemin Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Ukrayna krizi bağlamında kritik öneme sahip olacağının altını çizdi.

'Yeni ameliyat yapılmayacak'

Bu arada Slovakya'da 15 Haziran'da göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Robert Fico'nun ölümden kıl payı kurtulduğunu bildirdi.

Fico'ya yeni bir ameliyat yapılmayacağını kaydeden Pellegrini, tedavisinin geleceğine ilişkin kararın yakında alınacağını belirtti.

Pellegrini, önümüzdeki saat ve günlerin Fico'nun sağlığı açısından çok kritik önem taşıdığını da vurguladı.

Fico'ya suikast girişimi

Fico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyen vatandaşları selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Ülke basınında, 71 yaşındaki Slovak vatandaşı Juraj C.'nin, hükümetin politikalarını beğenmediği için saldırıyı düzenlediği yer almıştı.

Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edilmişti.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico’nun ameliyat sonrasında durumunun istikrarlı olduğunu ancak hala ciddiyetini koruduğunu duyurmuştu.​​​​​​​
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
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