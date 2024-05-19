https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/rusyanin-istanbul-baskonsoloslugundan-19-mayis-kutlamasi-1083977441.html
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 19 Mayıs kutlaması
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 19 Mayıs kutlaması
Sputnik Türkiye
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu 19 Mayıs nedeniyle "Değerli Türk Dostlarımızın 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını samimiyetle kutluyoruz"... 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T14:39+0300
2024-05-19T14:39+0300
2024-05-19T14:39+0300
dünya
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
rusya
türkiye
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19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu sosyal medyadan bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda Türkçe ve Rusça olarak "Değerli Türk Dostlarımızın 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını samimiyetle kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/erdogan-19-mayis-ataturku-anma-genclik-ve-spor-bayrami-ozel-programinda-genclerle-bir-araya-geldi-1083976964.html
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19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, rusya, türkiye
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, rusya, türkiye
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 19 Mayıs kutlaması
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu 19 Mayıs nedeniyle "Değerli Türk Dostlarımızın 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını samimiyetle kutluyoruz" mesajını yayınladı.
19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu sosyal medyadan bir kutlama mesajı yayınladı.
Mesajda Türkçe ve Rusça olarak "Değerli Türk Dostlarımızın 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını samimiyetle kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.