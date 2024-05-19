https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/erdogan-19-mayis-ataturku-anma-genclik-ve-spor-bayrami-ozel-programinda-genclerle-bir-araya-geldi-1083976964.html

Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Özel Programı'nda gençlerle bir araya geldi

Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Özel Programı'nda gençlerle bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Özel Programı'nda gençleri ve sporcularla bir araya geldi. Erdoğan... 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T14:24+0300

2024-05-19T14:24+0300

2024-05-19T14:32+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

gençler

gençlik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda milli sporcuları ve gençleri kabul etti. Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, Modern Pentatlon Sporcusu İlke Özyüksel Mihrioğlu ve milli sporcular katıldı.Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Tıpkı bin yıllık tarihimizde olduğu gibi gençlerimizin bugün de milletimizin her meselesinde en önde yerlerini aldıklarını memnuniyetle görüyoruz" dedi."Bilimde, sanatta, medyada son dönemde özellikle sporda gençlerimiz daha fazla ön plana çıkıyor, kendilerinden daha fazla söz ettiriyor" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarınlarımızın teminatı olan TEKNOFEST gençliği, gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir. Bundan iftihar ettiğimizi belirtmek isterim" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan "2002 yılında bütün spor dallarında aldığımız madalya sayısı 1481 adetken 2023 yılı sonu itibarıyla bu rakam 7 bin 404'e yükseldi" açıklamasında bulundu.Erdoğan son 7 yılda sporcu yetenek taramasıyla 7 milyon 706 bin gencin kabiliyetlerine baktıklarını ve buna göre yönlendirmede bulunduklarını belirtti.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, gençler, gençlik