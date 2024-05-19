https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/erdogan-19-mayis-ataturku-anma-genclik-ve-spor-bayrami-ozel-programinda-genclerle-bir-araya-geldi-1083976964.html
Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Özel Programı'nda gençlerle bir araya geldi
Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Özel Programı'nda gençlerle bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Özel Programı'nda gençleri ve sporcularla bir araya geldi. Erdoğan... 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T14:24+0300
2024-05-19T14:24+0300
2024-05-19T14:32+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
gençler
gençlik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda milli sporcuları ve gençleri kabul etti. Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, Modern Pentatlon Sporcusu İlke Özyüksel Mihrioğlu ve milli sporcular katıldı.Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Tıpkı bin yıllık tarihimizde olduğu gibi gençlerimizin bugün de milletimizin her meselesinde en önde yerlerini aldıklarını memnuniyetle görüyoruz" dedi."Bilimde, sanatta, medyada son dönemde özellikle sporda gençlerimiz daha fazla ön plana çıkıyor, kendilerinden daha fazla söz ettiriyor" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarınlarımızın teminatı olan TEKNOFEST gençliği, gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir. Bundan iftihar ettiğimizi belirtmek isterim" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan "2002 yılında bütün spor dallarında aldığımız madalya sayısı 1481 adetken 2023 yılı sonu itibarıyla bu rakam 7 bin 404'e yükseldi" açıklamasında bulundu.Erdoğan son 7 yılda sporcu yetenek taramasıyla 7 milyon 706 bin gencin kabiliyetlerine baktıklarını ve buna göre yönlendirmede bulunduklarını belirtti.
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recep tayyip erdoğan, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, gençler, gençlik
recep tayyip erdoğan, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, gençler, gençlik
Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Özel Programı'nda gençlerle bir araya geldi
14:24 19.05.2024 (güncellendi: 14:32 19.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Özel Programı'nda gençleri ve sporcularla bir araya geldi. Erdoğan yaptığı konuşmada "Erdoğan: "19 Mayıs, Milli Mücadele'yi başlatmakla kalmamış, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda milli sporcuları ve gençleri kabul etti.
Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, Modern Pentatlon Sporcusu İlke Özyüksel Mihrioğlu ve milli sporcular katıldı.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Tıpkı bin yıllık tarihimizde olduğu gibi gençlerimizin bugün de milletimizin her meselesinde en önde yerlerini aldıklarını memnuniyetle görüyoruz" dedi.
"Bilimde, sanatta, medyada son dönemde özellikle sporda gençlerimiz daha fazla ön plana çıkıyor, kendilerinden daha fazla söz ettiriyor" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarınlarımızın teminatı olan TEKNOFEST gençliği, gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir. Bundan iftihar ettiğimizi belirtmek isterim" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "2002 yılında bütün spor dallarında aldığımız madalya sayısı 1481 adetken 2023 yılı sonu itibarıyla bu rakam 7 bin 404'e yükseldi" açıklamasında bulundu.
Erdoğan son 7 yılda sporcu yetenek taramasıyla 7 milyon 706 bin gencin kabiliyetlerine baktıklarını ve buna göre yönlendirmede bulunduklarını belirtti.