https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/abd-basini-ukrayna-ordusu-rusyanin-harkov-yonundeki-saldirisina-hazirliksiz-yakalandi-1083966987.html
ABD basını: Ukrayna ordusu Rusya'nın Harkov yönündeki saldırısına hazırlıksız yakalandı
ABD basını: Ukrayna ordusu Rusya'nın Harkov yönündeki saldırısına hazırlıksız yakalandı
Sputnik Türkiye
NYT, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus ordusunun Harkov yönündeki saldırısına hazırlıksız yakalandığını yazdı. 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T00:46+0300
2024-05-19T00:46+0300
2024-05-19T00:46+0300
ukrayna krizi
the new york times (nyt)
harkov
ukrayna silahlı kuvvetleri
rus ordusu
saldırı
tahkimat
mevzi
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New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberde, Rus güçlerinin Harkov yönündeki hızlı ve güçlü taarruzuna Ukrayna ordusunun zayıf savunma yapılarının engel olamadığı ve bitkin durumdaki Ukrayna birliklerinin mevzilerini terk etmek zorunda kaldıkları belirtildi.Haberde, “Rus birlikleri Ukrayna'nın kuzey sınırını o kadar hızlı ve güçlü bir şekilde geçti ki, Ukrayna'nın yetersiz tahkimat noktaları neredeyse hiçbir engel oluşturmadı. Tamamen hazırlıksız yakalanan Ukraynalı askerler mevzilerini terk ederek geri çekildi” ifadelerine yer verildi.Rus birliklerinin topçu ve hava gücü açısından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine göre büyük bir avantaja sahip olduğu, bunun da Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetini etkisiz hale getirdiği ve Ukrayna ordusu için ‘feci sonuçlara’ yol açtığına vurgu yapıldı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan personel sıkıntısının, Ukrayna’nın en büyük sorunu olmaya devam ettiği vurgulanarak, “Hafta sonu Rus taarruzu görünür hale geldikten sonra, Ukrayna ordusu yedekleri konuşlandırmak yerine cephenin diğer bölgelerinden asker nakletmeye çalıştı. Ukraynalı yetkililer bunu, ‘konuşlandırılacak rezervlerin az olması’ ile açıkladı” denildi.Heberde ayrıca, isimleri açıklanmayan Ukraynalı askeri yetkililerin, “Sonuç olarak Harkov bölgesinde Kiev için kritik bir durum ortaya çıktı” yönündeki ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rus-askerleri-harkovun-strelecye-koyundeki-taarruzu-anlatti-gruplar-halinde-teslim-oldular-1083940614.html
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the new york times (nyt), harkov, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, saldırı, tahkimat, mevzi
the new york times (nyt), harkov, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, saldırı, tahkimat, mevzi
ABD basını: Ukrayna ordusu Rusya'nın Harkov yönündeki saldırısına hazırlıksız yakalandı
NYT, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus ordusunun Harkov yönündeki saldırısına hazırlıksız yakalandığını yazdı.
New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberde, Rus güçlerinin Harkov yönündeki hızlı ve güçlü taarruzuna Ukrayna ordusunun zayıf savunma yapılarının engel olamadığı ve bitkin durumdaki Ukrayna birliklerinin mevzilerini terk etmek zorunda kaldıkları belirtildi.
Haberde, “Rus birlikleri Ukrayna'nın kuzey sınırını o kadar hızlı ve güçlü bir şekilde geçti ki, Ukrayna'nın yetersiz tahkimat noktaları neredeyse hiçbir engel oluşturmadı. Tamamen hazırlıksız yakalanan Ukraynalı askerler mevzilerini terk ederek geri çekildi” ifadelerine yer verildi.
Rus birliklerinin topçu ve hava gücü açısından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine göre büyük bir avantaja sahip olduğu, bunun da Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetini etkisiz hale getirdiği ve Ukrayna ordusu için ‘feci sonuçlara’ yol açtığına vurgu yapıldı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan personel sıkıntısının, Ukrayna’nın en büyük sorunu olmaya devam ettiği vurgulanarak, “Hafta sonu Rus taarruzu görünür hale geldikten sonra, Ukrayna ordusu yedekleri konuşlandırmak yerine cephenin diğer bölgelerinden asker nakletmeye çalıştı. Ukraynalı yetkililer bunu, ‘konuşlandırılacak rezervlerin az olması’ ile açıkladı” denildi.
Heberde ayrıca, isimleri açıklanmayan Ukraynalı askeri yetkililerin, “Sonuç olarak Harkov bölgesinde Kiev için kritik bir durum ortaya çıktı” yönündeki ifadelerine yer verildi.