https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/afad-iran-ulkemizden-gece-goruslu-arama-kurtarma-helikopteri-talep-etmistir-1083988630.html

AFAD: İran ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir

AFAD: İran ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir

Sputnik Türkiye

AFAD "İran ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum'dan 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal... 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T21:44+0300

2024-05-19T21:44+0300

2024-05-19T21:58+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

iran

türkiye

dağcı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep edildiğini belirterek, "Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır." ifadelerini kullandı.AFAD'dan yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, İran-Nahçıvan sınırında kaza yaptığı bilgisi alındığı belirtildi.İran'ın, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri istediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/erdogandan-iran-cumhurbaskani-reisinin-gecirdigi-kazanin-ardindan-aciklama-bizi-derinden-uzdu-1083987713.html

türkiye

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), iran, türkiye, dağcı