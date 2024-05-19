https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/afad-iran-ulkemizden-gece-goruslu-arama-kurtarma-helikopteri-talep-etmistir-1083988630.html
AFAD: İran ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir
AFAD: İran ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir
Sputnik Türkiye
AFAD "İran ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum'dan 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal... 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T21:44+0300
2024-05-19T21:44+0300
2024-05-19T21:58+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
iran
türkiye
dağcı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep edildiğini belirterek, "Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır." ifadelerini kullandı.AFAD'dan yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, İran-Nahçıvan sınırında kaza yaptığı bilgisi alındığı belirtildi.İran'ın, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri istediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/erdogandan-iran-cumhurbaskani-reisinin-gecirdigi-kazanin-ardindan-aciklama-bizi-derinden-uzdu-1083987713.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), iran, türkiye, dağcı
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), iran, türkiye, dağcı
AFAD: İran ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir
21:44 19.05.2024 (güncellendi: 21:58 19.05.2024)
AFAD "İran ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum'dan 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal için yola çıkmıştır" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep edildiğini belirterek, "Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır." ifadelerini kullandı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, İran-Nahçıvan sınırında kaza yaptığı bilgisi alındığı belirtildi.
İran'ın, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri istediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır. Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya'dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."