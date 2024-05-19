https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/kongoda-darbe-girisimi-engellendi-1083977284.html

Kongo’da darbe girişimi engellendi

Kongo’da darbe girişimi engellendi

Sputnik Türkiye

Belçika'nın 19. yüzyılda Afrika'daki sömürge döneminde elde ettiği büyük zenginliklerin kaynağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ordu, sabah... 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T14:37+0300

2024-05-19T14:37+0300

2024-05-19T14:37+0300

dünya

afrika

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demokratik kongo cumhuriyeti

kongo

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kral 2. leopold

sömürgecilik

sömürge

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KDC Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sylvain Ekenge, yaptığı açıklamada, KDC Silahlı Kuvvetlerinin, içlerinde yabancıların da olduğu bir grup silahlı kişinin darbe girişimini engellediğini bildirdi.Darbeye kalkışan grubun etkisiz hale getirildiğini belirten Ekenge, vatandaşlara sükunet çağrısı yaptı.Ulusal basındaki haberlere göre ise başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çatışmalar yaşandı ve 3 silahlı kişi öldürüldü.19.uncu yüzyılın ortalarında buharlı makinenin bulunmasıyla birlikte Sanayi Devrimi sürecinde büyük oranda hammaddeye ihtiyaç duyan Avrupalı devletler arasında yer alan Belçika, 1865-1909 arasında tahtta oturan Kral 2. Leopold döneminde bugün Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) olan orta Afrika ülkesinde sömürge yönetimi kurmuş, Kral 2. Leopold, 1885'te ülkenin adını Özgür Kongo Devleti koyarak Belçika'nın birkaç katı büyüklüğündeki bu toprakları kendi mülkü ilan etmişti.Resmi olarak 1885 yılında Berlin Konferansı’nda Kongo bölgesinin tüm hakları Belçika Kralı Leopold’a verilmişti.Kral 2. Leopold'un hiçbir zaman ayak basmadığı KDC'de yıllar süren zorla çalıştırma sisteminde Afrikalılar zulme uğrarken, sömürge döneminde milyonlarca Afrikalı öldürüldüğü ve hastalıklarla boğuştuğu biliniyor.Kral 2. Leopold, o dönem Afrika'dan elde ettiği zenginlikleri Belçika'da kullanırken, bir dönem Belçika'nın çalışmaya zorladığı Afrikalılardan itiraz edenlerin elleri kesildi.Bağımsız Kongo Devleti’nden Belçika Kongosu’na dönüşerek ülke uzun yıllar Belçika’nın sömürgesi altında kalan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1960 yılında bağımsızlığını kazanmıştı.

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afrika, orta afrika, demokratik kongo cumhuriyeti, kongo, belçika, darbe, kral 2. leopold, sömürgecilik, sömürge