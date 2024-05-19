https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1083981732.html
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğü saat 17.30 ile 19.00 arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T16:41+0300
2024-05-19T16:41+0300
2024-05-19T16:41+0300
türkiye
istanbul
kapalı yollar
trafik
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İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Buna göre, 17.30 ile 19.00 saatleri arasında Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydan Eski Yıldız Caddesi Kesişimi, Palanga Caddesi ve Muallim Naci Caddesi trafiğe kapatılacak.Sürücüler Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ile Portakal Yokuşu Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1083968393.html
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istanbul, kapalı yollar, trafik
istanbul, kapalı yollar, trafik
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü saat 17.30 ile 19.00 arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.
İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Buna göre, 17.30 ile 19.00 saatleri arasında Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydan Eski Yıldız Caddesi Kesişimi, Palanga Caddesi ve Muallim Naci Caddesi trafiğe kapatılacak.
Sürücüler Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ile Portakal Yokuşu Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek.