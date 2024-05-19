https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1083968393.html
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yat yarışları nedeniyle askıya alındı. 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T09:58+0300
2024-05-19T09:58+0300
2024-05-19T09:59+0300
türkiye
istanbul boğazı
gemi
trafik
askıya alma
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği sabah saatlerinden itibaren çift yönlü olarak durduruldu.Boğaz'ın Çırağan Sarayı-Beykoz/Fenerbahçe-Moda parkurunda yapılacak "TAYK Trofesi 3. Ayak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - İDO Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışları" saat 18.00'e kadar sürecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/cumhurbaskani-erdogandan-19-mayis-mesaji-1083967891.html
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istanbul boğazı, gemi, trafik, askıya alma
istanbul boğazı, gemi, trafik, askıya alma
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
09:58 19.05.2024 (güncellendi: 09:59 19.05.2024)
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yat yarışları nedeniyle askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği sabah saatlerinden itibaren çift yönlü olarak durduruldu.
Boğaz'ın Çırağan Sarayı-Beykoz/Fenerbahçe-Moda parkurunda yapılacak "TAYK Trofesi 3. Ayak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - İDO Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışları" saat 18.00'e kadar sürecek.