https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1083968393.html

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yat yarışları nedeniyle askıya alındı. 19.05.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul boğazı

gemi

trafik

askıya alma

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği sabah saatlerinden itibaren çift yönlü olarak durduruldu.Boğaz'ın Çırağan Sarayı-Beykoz/Fenerbahçe-Moda parkurunda yapılacak "TAYK Trofesi 3. Ayak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - İDO Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışları" saat 18.00'e kadar sürecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/cumhurbaskani-erdogandan-19-mayis-mesaji-1083967891.html

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istanbul boğazı, gemi, trafik, askıya alma