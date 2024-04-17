https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/iran-israilin-misilleme-saldirisina-hazirlaniyor-1082869686.html

İran, İsrail'in misilleme saldırısına hazırlanıyor

İran, İsrail'in misilleme saldırısına hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısına 13 Nisan’da karşılık vererek Tel Aviv’i ikinci hatayı yapmaması... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T16:11+0300

2024-04-17T16:11+0300

2024-04-17T16:11+0300

israil- filistin çatışması

iran

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

iran devrim muhafızları

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

kızıldeniz

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ABD merkezli Wall Street Journal'ın ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İranlı yetkililer İsrail'in İran topraklarına yönelik misilleme saldırısıyla birlikte diğer ülkelerdeki diplomatik misyonlarına yönelik saldırılara hazırlanıyor.Gazeteye göre İran, çarşamba günü yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerini saldırılar için hazırladığını ve donanmasının Kızıldeniz'deki ticari gemilerine eşlik etmeye başlayacağını aktardı.Gazeteye konuşan Suriyeli ve İranlı yetkililer, Tahran yönetiminin ayrıca İran Devrim Muhafızları'nın büyük askeri varlığa sahip olduğu Suriye'deki tesislerden kilit personelini tahliye etmeye başladığını bildirdi.Wall Street Journal'a konuşan Suriyeli güvenlik yetkilileri, İran Devrim Muhafızları ve Lübnanlı grup Hizbullah'ın Suriye'deki üst düzey subaylarının varlığını azalttığını, orta düzey subayların ise ülkedeki asıl yerlerini terk ettiğini söyledi.Gazeteye konuşan yerel kaynaklar, "İsrail misilleme yapmadan önce Arap müttefiklerini uyarabilir ve Suriye'deki İran bağlantılı hedeflere yönelik saldırılarını sınırlayabilir” diye konuştu.İsrail’in saldrıması bekleniyorİsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın İsrail'e hava saldırısına karşılık vereceklerini belirtmişti.İsrail’in Jerusalem Post gazetesi, ordunun İran’ın saldırısına nasıl cevap vereceğini artık belirlediğini, sadece tarih konusunda henüz bir karar almadığını iddia etti.İran-İsrail gerilimiİsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızların'dan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesi ile saldırı başlatmıştı.İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı açık ve etkili şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in muhtemel saldırısına 'süratli, daha güçlü ve daha kapsamlı yanıt vereceklerini söylerken, İsrail’in, saldırılarını tekrarlamaya kalkması durumunda Tahran'ın bir sonraki eyleminin kesin, hızlı ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı uyardıklarını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/israil-basini-irana-nasil-karsilik-verilecegi-belirlendi-1082853241.html

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israil

gazze

gazze şeridi

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iran, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), iran devrim muhafızları, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, kızıldeniz, abd, benyamin netanyahu, ibrahim reisi