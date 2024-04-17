İran, İsrail'in misilleme saldırısına hazırlanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sefalet Endeksi'nde birinciliği hedefliyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İşsizlik rakamları ne anlatıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Eski Kültür Bakanı Zeybek: Yahudi filmlerindeki Türkiye karşıtlığı rastlantı değil
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
4 dk
GÜN ORTASI
2024’ün ilk dört ayında gayrimenkul satışlarındaki son durum
12:06
84 dk
HABER MASASI
El değiştiren belediyelerden borç açıklamaları geliyor. Hangi belediyenin ne kadar borcu var?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Ünal: İran İsrail’e titiz bir karşılık verdi
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:16
3 dk
SESLİ HABER
İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de Rusya korkusu: B planı yok
18:37
2 dk
SESLİ HABER
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı
18:48
3 dk
SESLİ HABER
Biden’dan Netanyahu’ya uyarı: Katılamayız
19:26
1 dk
SESLİ HABER
‘Tüm hipersonik füzeler İsrail’deki hedefleri vurdu’
19:35
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li yetkili: İsrail vurabilir
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Biden’ın neden konuşmadığı açıklandı
19:52
2 dk
SESLİ HABER
Bush'un danışmanı: Ukrayna'daki çatışma önlenebilirdi
20:06
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’den İran’a karşı saldırı gelecek mi?
20:14
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırı, ülkedeki birlik beraberliği pekiştirdi’
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Demir Kubbe etkilenebilir
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İsrail erteledi
20:44
1 dk
SESLİ HABER
Koruma talep eden Zelenskiy'ye ABD'den ret
20:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Selektör cezasına iptal
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Korsanlar devlet hastanesinin bilgilerini çaldı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor
11:24
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Orman Yüksek Mühendisi Sezai Kaya: Orman varlığına nasıl bakıyorsanız, ona göre bir politikanız olur
12:06
83 dk
HABER MASASI
Gençlere ömür boyu sigara yasağı geldi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/iran-israilin-misilleme-saldirisina-hazirlaniyor-1082869686.html
İran, İsrail'in misilleme saldırısına hazırlanıyor
İran, İsrail'in misilleme saldırısına hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısına 13 Nisan’da karşılık vererek Tel Aviv’i ikinci hatayı yapmaması... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T16:11+0300
2024-04-17T16:11+0300
israil- filistin çatışması
iran
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
iran devrim muhafızları
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
kızıldeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082869529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8dede3faf1d5115dd67e2477e3121ae.jpg
ABD merkezli Wall Street Journal'ın ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İranlı yetkililer İsrail'in İran topraklarına yönelik misilleme saldırısıyla birlikte diğer ülkelerdeki diplomatik misyonlarına yönelik saldırılara hazırlanıyor.Gazeteye göre İran, çarşamba günü yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerini saldırılar için hazırladığını ve donanmasının Kızıldeniz'deki ticari gemilerine eşlik etmeye başlayacağını aktardı.Gazeteye konuşan Suriyeli ve İranlı yetkililer, Tahran yönetiminin ayrıca İran Devrim Muhafızları'nın büyük askeri varlığa sahip olduğu Suriye'deki tesislerden kilit personelini tahliye etmeye başladığını bildirdi.Wall Street Journal'a konuşan Suriyeli güvenlik yetkilileri, İran Devrim Muhafızları ve Lübnanlı grup Hizbullah'ın Suriye'deki üst düzey subaylarının varlığını azalttığını, orta düzey subayların ise ülkedeki asıl yerlerini terk ettiğini söyledi.Gazeteye konuşan yerel kaynaklar, "İsrail misilleme yapmadan önce Arap müttefiklerini uyarabilir ve Suriye'deki İran bağlantılı hedeflere yönelik saldırılarını sınırlayabilir” diye konuştu.İsrail’in saldrıması bekleniyorİsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın İsrail'e hava saldırısına karşılık vereceklerini belirtmişti.İsrail’in Jerusalem Post gazetesi, ordunun İran’ın saldırısına nasıl cevap vereceğini artık belirlediğini, sadece tarih konusunda henüz bir karar almadığını iddia etti.İran-İsrail gerilimiİsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızların'dan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesi ile saldırı başlatmıştı.İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı açık ve etkili şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in muhtemel saldırısına 'süratli, daha güçlü ve daha kapsamlı yanıt vereceklerini söylerken, İsrail’in, saldırılarını tekrarlamaya kalkması durumunda Tahran'ın bir sonraki eyleminin kesin, hızlı ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı uyardıklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/israil-basini-irana-nasil-karsilik-verilecegi-belirlendi-1082853241.html
iran
israil
gazze
gazze şeridi
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082869529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c0affdc34b2dd1d5e11fd2901ab2943.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), iran devrim muhafızları, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, kızıldeniz, abd, benyamin netanyahu, ibrahim reisi
iran, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), iran devrim muhafızları, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, kızıldeniz, abd, benyamin netanyahu, ibrahim reisi

İran, İsrail'in misilleme saldırısına hazırlanıyor

16:11 17.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREİran ordusu
İran ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
Abone ol
Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısına 13 Nisan’da karşılık vererek Tel Aviv’i ikinci hatayı yapmaması konusunda uyaran Tahran’ın, İsrail'in İran topraklarına yönelik misilleme saldırısına hazırlandığı açıklandı.
ABD merkezli Wall Street Journal'ın ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İranlı yetkililer İsrail'in İran topraklarına yönelik misilleme saldırısıyla birlikte diğer ülkelerdeki diplomatik misyonlarına yönelik saldırılara hazırlanıyor.
Gazeteye göre İran, çarşamba günü yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerini saldırılar için hazırladığını ve donanmasının Kızıldeniz'deki ticari gemilerine eşlik etmeye başlayacağını aktardı.
Gazeteye konuşan Suriyeli ve İranlı yetkililer, Tahran yönetiminin ayrıca İran Devrim Muhafızları'nın büyük askeri varlığa sahip olduğu Suriye'deki tesislerden kilit personelini tahliye etmeye başladığını bildirdi.
Wall Street Journal'a konuşan Suriyeli güvenlik yetkilileri, İran Devrim Muhafızları ve Lübnanlı grup Hizbullah'ın Suriye'deki üst düzey subaylarının varlığını azalttığını, orta düzey subayların ise ülkedeki asıl yerlerini terk ettiğini söyledi.
Gazeteye konuşan yerel kaynaklar, "İsrail misilleme yapmadan önce Arap müttefiklerini uyarabilir ve Suriye'deki İran bağlantılı hedeflere yönelik saldırılarını sınırlayabilir” diye konuştu.

İsrail’in saldrıması bekleniyor

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın İsrail'e hava saldırısına karşılık vereceklerini belirtmişti.
İsrail’in Jerusalem Post gazetesi, ordunun İran’ın saldırısına nasıl cevap vereceğini artık belirlediğini, sadece tarih konusunda henüz bir karar almadığını iddia etti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızların'dan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesi ile saldırı başlatmıştı.
İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı açık ve etkili şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in muhtemel saldırısına 'süratli, daha güçlü ve daha kapsamlı yanıt vereceklerini söylerken, İsrail’in, saldırılarını tekrarlamaya kalkması durumunda Tahran'ın bir sonraki eyleminin kesin, hızlı ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı uyardıklarını ifade etti.
İsrail basını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail basını: İran’a nasıl karşılık verileceği belirlendi
09:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала