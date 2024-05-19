https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/galatasaray-fenerbahce-macinda-muhtemel-11de-kimler-var-1083982665.html
Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'de kimler var?
Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'de kimler var?
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Trendyol Süper Lig’de sezonun maçında Galatasaray, Rams Park’ta Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Rams Park’ta oynanacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak... 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T17:21+0300
2024-05-19T17:21+0300
2024-05-19T17:36+0300
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Şampiyonluk düğümü için haftalardır beklenen Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi bugün.Beraberlik ve galibiyet halinde Galatasaray şampiyonTrendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Sezonun karşılaşmasında sarı-kırmızılılar beraberlik ve galibiyet durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe’nin galip gelmesi durumunda ise puan farkı son hafa öncesinde 3’e inecek.Galatasaray-Fenerbahçe maçı kaçta?Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Muhtemel 11'de kimler var?Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, IcardiFenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Batshuayi (Dzeko)
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Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'de kimler var?
17:21 19.05.2024 (güncellendi: 17:36 19.05.2024)
Trendyol Süper Lig’de sezonun maçında Galatasaray, Rams Park’ta Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Rams Park’ta oynanacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe mücadelesinde beraberlik ve galibiyet durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek.
Şampiyonluk düğümü için haftalardır beklenen Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi bugün.
Beraberlik ve galibiyet halinde Galatasaray şampiyon
Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Sezonun karşılaşmasında sarı-kırmızılılar beraberlik ve galibiyet durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe’nin galip gelmesi durumunda ise puan farkı son hafa öncesinde 3’e inecek.
Galatasaray-Fenerbahçe maçı kaçta?
Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11'de kimler var?
Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Batshuayi (Dzeko)