https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/galatasaray-fenerbahce-macinda-muhtemel-11de-kimler-var-1083982665.html

Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'de kimler var?

Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'de kimler var?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’de sezonun maçında Galatasaray, Rams Park’ta Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Rams Park’ta oynanacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak... 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T17:21+0300

2024-05-19T17:21+0300

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Şampiyonluk düğümü için haftalardır beklenen Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi bugün.Beraberlik ve galibiyet halinde Galatasaray şampiyonTrendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Sezonun karşılaşmasında sarı-kırmızılılar beraberlik ve galibiyet durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe’nin galip gelmesi durumunda ise puan farkı son hafa öncesinde 3’e inecek.Galatasaray-Fenerbahçe maçı kaçta?Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Muhtemel 11'de kimler var?Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, IcardiFenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Batshuayi (Dzeko)

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