https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/derbinin-hakemi-belli-oldu-1083889004.html
Derbinin hakemi belli oldu
Derbinin hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T13:05+0300
2024-05-16T13:05+0300
2024-05-16T13:09+0300
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2024
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Sputnik Türkiye
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Derbinin hakemi belli oldu
13:05 16.05.2024 (güncellendi: 13:09 16.05.2024)
© AAGalatasaray-Fenerbahçe derbisi
© AA
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Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu.