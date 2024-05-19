https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/galatasaray---fenerbahce-macinin-var-hakemi-belli-oldu-1083973475.html

Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fabio Maresca oldu. 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T12:26+0300

2024-05-19T12:26+0300

2024-05-19T12:26+0300

spor

galatasaray sk

fenerbahçe

derbi

var

video yardımcı hakem (var)

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede hakem düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak. Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oturacak. AVAR'da da Atilla Karaoğlan, Deniz Caner Özaral ve Koray Gençerler görev yapacak.

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