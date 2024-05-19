https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/galatasaray---fenerbahce-macinin-var-hakemi-belli-oldu-1083973475.html
Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fabio Maresca oldu. 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T12:26+0300
2024-05-19T12:26+0300
2024-05-19T12:26+0300
spor
galatasaray sk
fenerbahçe
derbi
var
video yardımcı hakem (var)
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede hakem düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak. Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oturacak. AVAR'da da Atilla Karaoğlan, Deniz Caner Özaral ve Koray Gençerler görev yapacak.
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galatasaray fenerbahçe maçı, galatasaray fenerbahçe maçı ne zaman, galatasaray fenerbahçe maçı hangi kanalda, galatasaray fenerbahçe maçı var hakemi
Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fabio Maresca oldu.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede hakem düdük çalacak.
Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.
Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oturacak. AVAR'da da Atilla Karaoğlan, Deniz Caner Özaral ve Koray Gençerler görev yapacak.