https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/besiktastan-mourinho-aciklamasi-1083966820.html

Beşiktaş'tan Mourinho açıklaması

Beşiktaş'tan Mourinho açıklaması

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, Teknik direktör konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Jose Mourinho ve diğer hocalarla görüşüyoruz. Herkes... 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T00:43+0300

2024-05-19T00:43+0300

2024-05-19T00:43+0300

spor

beşiktaş

beşiktaş

jose mourinho

onur göçmez

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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardında Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez ve Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası şampiyonluğuna çok inandıklarını belirten Onur Göçmez, "Hakkıyla oynamak ve şerefiyle kazanmak tarafındayız. 40 bine yakın bilet sattık. Tüm biletler tükendi. Kupaya çok inandık. Beşiktaş hiçbir zaman haksız bir şekilde kupa almamıştır. Hakkımızla kupayı almak istiyoruz. Hakemin değil takımların mücadelesinin konuşulacağı güzel futbol bekliyoruz. Hakem hataları nedeniyle geçmişte çok sorun yaşadık. Ligde başarılı olamadık ama hakkımızla kupada finale geldik. Savaşacağız ve hakkımızla kazanacağız. Omuz omuza o kupayı müzemize getireceğiz" diye konuştu.Göçmez, en iyi performans gösteren hakemlerin kupa finalinde görev almasını beklediklerini dile getirerek, "Hakem atamalarında sürekli algoritmayı konuşuyoruz ama sonuç manuel oluyor. Algoritmaya inanmıyoruz. Mantık çerçevesinde neyse o yapılsın. Yabancı hakem konuşması olmadı. Bu ülkenin yetiştirdiği her evlada güveniyoruz. Neyse onu görsün ve çalsınlar. Annelerine ve babalarına layık olsunlar" ifadesini kullandı.Teknik direktör konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Onur Göçmez, "Jose Mourinho ve diğer hocalarla görüşüyoruz. Herkes Beşiktaş'a gelmek ister. Hedefimiz şu an kupa. Teknik direktör konusunu çalışıyoruz. Beşiktaş taraftarı rahat olsun" dedi.Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel de Trabzonspor ile oynayacakları kupa finaline en iyi performans gösteren hakemlerin atanmasını beklediklerini söyledi.Hakem hataları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten Yücel, "TFF'nin en iyi hakemleri kupa finaline vereceğini ümit ediyorum. En iyi performans gösteren hakemleri atayacağını düşünüyorum" diye konuştu.Kupa finaliyle ilgili TFF'ye çağrıda bulunan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da "Kupada hakkımızla final oynuyoruz. Tek beklentimiz TFF ve MHK'nin bu maça gölge düşürmemesi. Beklentimiz budur. Herkesin bir sabrı var. En azından bir kulvarda adil mücadele olsun ve hak eden kazansın" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/besiktas-baskani-hasan-arat-yeni-sportif-direktor-icin-isim-verdi-1083300766.html

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