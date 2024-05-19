https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/fransiz-general-rus-ordusunun-manevrasi-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-kafasini-karistirdi-1083966496.html

Fransız general: Rus ordusunun manevrası Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kafasını karıştırdı

Fransız general: Rus ordusunun manevrası Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kafasını karıştırdı

Sputnik Türkiye

Fransız emekli general Bernard Norlin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin saldırıları karşısında ne yapacaklarını... 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T00:01+0300

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ukrayna krizi

fransa hava kuvvetleri

general

lci

ukrayna silahlı kuvvetleri

rus ordusu

manevra

mevzi

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Fransa Hava Kuvvetleri’nin Emekli Generali Bernard Norlin, LCI televizyonuna demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin Rus ordusunun saldırıları karşısında nasıl davranacaklarını bilmediğini söyledi.Norlin, “Şu anda Ukrayna komuta kademesi büyük bir sorunla karşı karşıya. Hangi mevzileri güçlendirmeleri gerektiğini bilmiyorlar ve Rusların hangi hamlelerde bulunacağını kestiremiyorlar” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son derece zor bir durumda olmasının yanı sıra, gelişmelerin aynı zamanda trajik bir hal almaya başladığına dikkat çeken Fransız general, Rus birliklerinin şu anki ilerlemesinin yeni sürprizler doğurabileceğini kaydetti.Norlen ayrıca, Rus ordusunun savaş alanındaki koşullara başarılı bir şekilde uyum sağladığını, stratejisini ve taktiklerini buna göre ayarlayarak durumu daha esnek hale getirdiğini vurguladı.

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fransa hava kuvvetleri, general, lci, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, manevra, mevzi