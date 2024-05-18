https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/rus-ordusundan-harkovda-yeni-zafer-bir-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1083954616.html

Rus ordusundan Harkov’da yeni zafer: Bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı

Rus ordusundan Harkov’da yeni zafer: Bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetlerin, son bir günde Harkov bölgesinde bir yerleşimi daha kontrol altına aldığı... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T13:39+0300

2024-05-18T13:39+0300

2024-05-18T13:59+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

askeri operasyon

harkov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0d/1055538472_0:178:3011:1871_1920x0_80_0_0_4937469060a50c2f42d7ddd7a70510e1.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri gün içinde Harkov bölgesindeki Staritsa yerleşimini ele geçirerek düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerledi.Ayrıca Harkov bölgesinin Veterenarnoye ve Sumi bölgesinin Miropolye ve Loknya yerleşimlerinde, Ukrayna ordusuna bağlı 106, 113 ve 129. bölgesel savunma tugaylarına bağlı birliklerin yenilgiye uğratıldığı aktarılan açıklamada, Ukrayna taarruz gruplarının Harkov bölgesinin Liptsi, Tihoye ve Volansk yerleşimleri yakınında gerçekleştirdiği karşı saldırılarının püskürtüldüğü kaydedildi.Ukrayna ordusunun bahsi geçen Harkov istikametinde verdiği zayiatı, yaklaşık 150 asker, bir tank, iki zırhlı savaş aracı ve iki otomobil olarak gerçekleşti.Ayrıca anti-topçu mücadele kapsamında, Batı yapımı olanlarda da dahil çok sayıda askeri teçhizat ve silah imha edildi ve bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaşarak Ukrayna ordusunun bir karşı saldırısını püskürttü. Düşmanın bu istikamette son bir günde verdiği toplam kayıp yaklaşık 270 asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephe ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Yaklaşık 690 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken bir tank ve beş zırhlı savaş aracı dahil çok sayıda Batı yapımı askeri teçhizat ve üç silah deposu imha edildi.‘Tsentr’ Merkez Askeri Grubu birlikleri, taktik konumunu iyileştirerek düşmanın 5 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu yaklaşık 420 asker, Almanya yapımı Marder zırhlı savaş aracı ve ABD yapımı AN/TPQ-37 radarı dahil çok sayıda askeri teçhizat ve silah kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşarak Ukrayna taarruz gruplarının 4 karşı saldırısını püskürttü. 155 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı dahil çok sayıda askeri teçhizat ve silah imha edildi.Dinyeper Askeri Grubu birimleri, Ukrayna ordu mevzilerine ağır saldırılar gerçekleştirdi. Düşmanın zayiatı yaklaşık 40 asker ve iki tank dahil çok sayıda Batı yapımı askeri teçhizat olarak gerçekleşti.Rusya Hava Kuvvetleri son bir günde Ukrayna’da Almanya yapımı IRIS-T hava savunma füze sistemini imha ederek insansız botların bulunduğu bir depoyu havaya uçurdu.Rus hava savunma güçleri de son 24 saatte 37 insansız hava aracı, Toçka-U taktik füzesi, 21 adet ABD yapımı HIMARS ve Çekya yapımı Vampire füzesini engelledi.Karadeniz’in batısında ve Dinyeper Nehrinde Ukrayna’ya ait iki hızlı insansız bot etkisiz hale getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/medvedev-rusyanin-guvenligi-icin-ukrayna-topraklarinda-bir-sihhi-bolge-olusturulmali-1083945671.html

rusya

ukrayna

harkov

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, harkov