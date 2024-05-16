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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/abd-gazzede-gecici-limanin-kurulumunu-tamamladi-1083880266.html
ABD, Gazze’de geçici limanın kurulumunu tamamladı
ABD, Gazze’de geçici limanın kurulumunu tamamladı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde insani yardım için kurulan geçici limanın... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T10:29+0300
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israil- filistin çatışması
israil
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Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Filistinli sivillere insani yardım çalışmalarına destek amacıyla CENTCOM personelinin Gazze'nin sahilinde kurulan geçici bir limana demirlediği belirtildi.Hiçbir ABD askerinin Gazze'ye giriş yapmadığı kaydedilen açıklamada, "birkaç gün içerisinde insani yardım taşıyan kamyonlar vasıtasıyla gelen yardımın sahilden alınmasının beklendiği" bildirildi.Açıklamada ayrıca, "Birleşmiş Milletler yardımı teslim alacak ve Gazze'de dağıtımını koordine edecek" ifadelerine yer verildi.ABD Savunma Bakanlığı, 8 Mayıs'ta insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahilinde deniz üstüne kurulması planlanan geçici liman inşasının bittiğini açıklamıştı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/disisleri-bakani-fidan-problem-israilin-kendi-sinirlarini-kabul-etmemesi-1083870234.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

ABD, Gazze’de geçici limanın kurulumunu tamamladı

10:29 16.05.2024
© AP PhotoGazze'de insani yardım limanı
Gazze'de insani yardım limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© AP Photo
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde insani yardım için kurulan geçici limanın tamamlandığı ve yardımlara birkaç gün içinde başlanacağını duyurdu.
Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Filistinli sivillere insani yardım çalışmalarına destek amacıyla CENTCOM personelinin Gazze'nin sahilinde kurulan geçici bir limana demirlediği belirtildi.
Hiçbir ABD askerinin Gazze'ye giriş yapmadığı kaydedilen açıklamada, "birkaç gün içerisinde insani yardım taşıyan kamyonlar vasıtasıyla gelen yardımın sahilden alınmasının beklendiği" bildirildi.
Açıklamada ayrıca, "Birleşmiş Milletler yardımı teslim alacak ve Gazze'de dağıtımını koordine edecek" ifadelerine yer verildi.
ABD Savunma Bakanlığı, 8 Mayıs'ta insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahilinde deniz üstüne kurulması planlanan geçici liman inşasının bittiğini açıklamıştı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
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Dışişleri Bakanı Fidan: Problem, İsrail'in kendi sınırlarını kabul etmemesi
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