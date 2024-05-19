https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/disisleri-bakanligindan-irandaki-kazaya-iliskin-aciklama-her-turlu-destek-icin-harekete-gecildi-1083987239.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki kazaya ilişkin açıklama: Her türlü destek için harekete geçildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki kazaya ilişkin açıklama: Her türlü destek için harekete geçildi
Sputnik Türkiye
Türk Dışişleri Bakanlığı İran'daki helikopter kazasına ilişkin "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir" dedi. 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T20:37+0300
2024-05-19T20:37+0300
2024-05-19T20:46+0300
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iran, son dakika, türkiye
iran, son dakika, türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki kazaya ilişkin açıklama: Her türlü destek için harekete geçildi
20:37 19.05.2024 (güncellendi: 20:46 19.05.2024)
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Türk Dışişleri Bakanlığı İran'daki helikopter kazasına ilişkin "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir" dedi.