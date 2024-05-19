Arda Güler yine gol attı
© AAArda Güler gol sevinci
© AA
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Ayrıntılar geliyor
LaLiga’da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, sezonun son karşılaşmasında Villarreal’e konuk oluyor. Arda Güler sezonun son maçına ilk 11'de başladı.
İspanya LaLiga'da Villarreal ve Real Madrid'in karşı karşıya geldiği mücadele bugün TSİ 20.00'de başladı.
Arda ilk 11'de yer buldu
Villarreal: Jorgensen, Mosquera, Bailly, Cuenca, Moreno, Guedes, Akomach, Parejo, Comesana, Gerard, Sörloth
Real Madrid: Lunin, Lucas, Militao, Nacho, Fran, Ceballos, Valverde, Modric, Arda, Joselu, Brahim
Real Madrid: Lunin, Lucas, Militao, Nacho, Fran, Ceballos, Valverde, Modric, Arda, Joselu, Brahim
Arda Güler'den gol
14' Arda Güler takımını öne geçirdi.