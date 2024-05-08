https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ancelotti-arda-gulerle-gorustu-real-madrid-bayern-munih-macina-damga-vuracak-1083601772.html

Ancelotti Arda Güler'le görüştü: 'Real Madrid-Bayern Münih maçına damga vuracak'

Ancelotti Arda Güler'le görüştü: 'Real Madrid-Bayern Münih maçına damga vuracak'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, LaLiga'nın son haftalarına girilirken takımında daha fazla forma şansı elde etmeye başladı. Real Madrid... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T13:04+0300

2024-05-08T13:04+0300

2024-05-08T13:04+0300

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Geçen yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak geniş yankı uyandıran Arda Güler, uzun süre sakatlık sorunu çekmişti.İyileştikten sonra geniş kadroda yer almaya başlayan genç yıldız, İspanyol devinin yoğun maç takviminde yeteri kadar süre alamamıştı.La Liga'nın son haftalarında Carlo Ancelotti tarafından kadroda tercih edilmeye başlayan Arda, gösterdiği performans ile taraftarları mest etmeyi başardı.Bu sezon 9 maçta boy gösteren 19 yaşındaki yetenekli futbolcu kendisine verilen şansı iyi değerlendirerek 232 dakikaya 2 gol sığdırdı.Hedef bu maç: Real Madrid-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Real Madrid, yarı finalde Bayern Münih ile eşleşmiş ve ilk maçta deplasmandan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.Carlo Ancelotti ve öğrencileri rövanş maçında Alman devini yıkıp adını finale yazdırmak istiyor. Karşılaşma bugün (8 Mayıs) 22.00'da İspanya'da oynanacak. Maç kadrosunda Arda Güler de varReal Madrid, Bayern Münih ile oynayacağı önemli maç öncesinde kadrosunu açıkladı. Arda Güler listedeki isimlerden birisi olarak yer alıyor.Madrid'in maç kadrosu listesi:Courtois, Lunin, Kepa; Carvajal, Militao, Nacho, Lucas, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy; Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler; Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu, Brahimİkili arasında görüşme yapıldıDefensacentral'de yer alan habere göre Carlo Ancelotti, son maçlarda gösterdiği performanslarla beğenileri kazanan Arda Güler'le Bayern Münih maçı öncesi konuştu. Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasında yapılan görüşme, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Detayları merak edilen bu görüşme İspanya basınında kaleme alındı.Bayern Münih maçında genç yeteneğe hazır olmasını söyleyen İtalyan teknik adam, "Arda, hazır olmanı istiyorum. Sana ikinci yarıda ya da uzatmalarda ihtiyacım olabilir" sözlerini dile getirdi. İspanyol basını bu görüşmeyi, "Arda Real Madrid-Bayern Münih maçına damga vuracak" başlığıyla manşetlere taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/arda-gulerin-real-madrid-ile-ilk-laliga-kupasini-kaldiracagi-tarih-belli-oldu-1083535184.html

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