https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/zaharova-abnin-gurcistan-yetkililerine-cagrisi-icislere-mudahale-olarak-yorumlanabilir-1083946222.html

Zaharova: AB'nin Gürcistan yetkililerine çağrısı içişlere müdahale olarak yorumlanabilir

Zaharova: AB'nin Gürcistan yetkililerine çağrısı içişlere müdahale olarak yorumlanabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, AB'nin Gürcistan yetkililerine vatandaşların protesto hakkının sağlanması çağrısının, rejim değişikliği amacıyla... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T00:02+0300

2024-05-18T00:02+0300

2024-05-18T00:02+0300

dünya

gürcistan

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği'nin (AB) Gürcistan yetkililerine vatandaşların protesto hakkını güvence altına alma çağrısının, rejim değişikliği amacıyla devletin iç işlerine müdahale olarak yorumlanabileceğini ifade etti.Zaharova, “Avrupa Birliği, Gürcistan yetkililerine vatandaşların protesto hakkını güvence altına alma çağrısında bulundu. AB aynı tutarlılıkla, örneğin ABD, Ermenistan ve Moldova yetkililerine de vatandaşların protesto hakkını güvence altına alma çağrısı yapmalı” ifadelerini kullandı.Zaharova, aksi takdirde AB'nin Gürcü yetkililere çağrısının rejim değişikliği amacıyla devletin iç işlerine müdahale olarak yorumlanabileceğini kaydetti.Gürcistan'da AB yanlısı gruplar, parlamentoda 14 Mayıs'ta kabul edilen ‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını protesto etmeyi sürdürüyor.‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkan muhalif gruplar, STK temsilcileri ve sivil aktivistler söz konusu tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini ve ülkenin AB'ye entegrasyonunu engellediğini savunuyor.Gürcü yetkililer ise ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, AB ve Fransa'nın ise bu tür tasarıları değerlendirdiğinin altını çiziyor. Bu arada Söz konusu yasa tasarısının parlamentodaki sürecinde AB, ABD, BM, NATO ve Avrupa Konseyi tarafından Gürcistan, tasarıyı reddetmesi yönünde pek çok kez uyarıldı.

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gürcistan, yabancı nüfuzun şeffaflığı, yasa, protesto, mariya zaharova, abd, ab, ermenistan, moldova