https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/tiflis-belediye-baskani-kaladze-dis-gucler-gurcistanda-devrim-cikarmaya-calisiyorlar-1083888208.html

Tiflis Belediye Başkanı Kaladze: Dış güçler Gürcistan’da devrim çıkarmaya çalışıyorlar

Tiflis Belediye Başkanı Kaladze: Dış güçler Gürcistan’da devrim çıkarmaya çalışıyorlar

Sputnik Türkiye

Gürcistan’da iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin Genel Sekreteri ve başkent Tiflis’in Belediye Başkanı Kaha Kaladze, dış güçlerin ülkede darbe ve devrim... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T12:54+0300

2024-05-16T12:54+0300

2024-05-16T12:54+0300

dünya

yabancı nüfuzun şeffaflığı

gürcistan

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Gürcistan’da iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin Genel Sekreteri ve başkent Tiflis’in Belediye Başkanı Kaha Kaladze, dış güçlerin ülkede darbe ve devrim gerçekleştirmeye çalıştığını belirtti.Gürcü televizyonu Rustavi 2’ye konuşan Kaladze, bazı Avrupa ülkelerin dışişleri bakanlarının Tiflis’te 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının protesto edildiği gösteriye katıldığına dikkat çekerek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Daha önce Letonya, Estonya, İzlanda ve Litvanya dışişleri bakanlarının, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasına karşı devam eden protesto gösterisine katıldığı bildirilmişti.‘ABD’nin yaptırımlarından korkmuyoruz’Kaladze, ABD Dışişleri Bakanlığı Yaptırımlar Koordinasyon Ofisi Başkanı Jim O’Brien, Gürcistan parlamentosu tarafından kabul edilen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının değişmemesi ve Gürcistan yönetiminin AB ve diğer ortaklara yönelik saldırgan tutumunun devam etmesi halinde, ABD'nin Gürcü yetkililere karşı yaptırımlar getirebileceği yönündeki sözlerini de değerlendirdi.“Bu yanlış. Stratejik ortaklıktan, dostluktan bahsediyorsak şantajlar ve tehditler kabul edilemez” diyen Tiflis Belediye Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:Gürcistan'da AB yanlısı gruplar, parlamentoda 14 Mayıs'ta kabul edilen "yabancı etkinin şeffaflığı olarak ta adlandırılan yasayı protesto etmeyi sürdürüyor. Ellerinde Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıyan göstericiler, yasal düzenlemenin ülkenin AB ile entegrasyonu için bir engel olacağını savunuyor.'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkan muhalif aktivistler, STK temsilcileri ve sivil aktivistler söz konusu tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini ve hatta onları etiketlediğini ek olarak da ülkenin AB'ye entegrasyonunu engellediğini iddia ediyor.Gürcü yetkililer ise ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, AB ve Fransa'nın ise bu tür tasarıları değerlendirdiğinin altını çiziyor.Bu arada söz konusu yasa tasarısının parlamentodaki sürecinde AB ve AB'ye üye ülkeler, ABD, BM, NATO ve Avrupa Konseyi tarafından Gürcistan, tasarıyı reddetmesi yönünde pek çok kez uyarıldı.

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yabancı nüfuzun şeffaflığı, gürcistan, gürcistan parlamentosu, tiflis, protesto, protesto gösterisi, abd, avrupa birliği