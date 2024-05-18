https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/yrp-genel-baskani-erbakan-28-subatcilarin-affedilmesinin-zamanlamasi-bize-manidar-geliyor-1083956026.html

YRP Genel Başkanı Erbakan: 28 Şubatçıların affedilmesinin zamanlaması bize manidar geliyor

YRP Genel Başkanı Erbakan: 28 Şubatçıların affedilmesinin zamanlaması bize manidar geliyor

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan yaptığı açıklamada, 28 Şubatçıların affedilmesinin zamanlamasının kendilerine manidar geldiğini dile getirdi. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T14:43+0300

2024-05-18T14:43+0300

2024-05-18T14:43+0300

türkiye

yeniden refah partisi

fatih erbakan

28 şubat

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Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Mardin'e gelip bir otelde konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; Artuklu, Ömerli, Yeşilli ve Midyat ilçelerine teşekkür ziyaretleri yapacaklarını söyledi. Yeşilli ilçesinde yüzde 17 oy oranına ulaştıklarına değinen Erbakan, Ömerli ilçesinde yüzde 31 ve Midyat ilçesinde ise yüzde 16 oy oranına ulaştıklarını dile getirerek Türkiye geneli sonuçlarıyla beraber 31 Mart seçimlerinde milletin Yeniden Refah Partisi’ne, Milli Görüş'e göstermiş olduğu teveccühü açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi."Bu sonuçların elde edilmesinde en önemli faktör Milli Görüş'ün bereketin ve merhum Erbakan hocamızın yıllar boyu ülkemize ve milletimize yapmış olduğu hizmetlerin bereketidir" diyen Erbakan, "İl ve ilçe bazındaki sonuçların yanında Türkiye genelinde bir önceki seçimde yüzde 2.9, bu seçimde belediye meclis üyeliği Türkiye geneli sonucu olarak da yüzde 7 oy oranına ulaşıldı. Bu bir sene dahi geçmeden kısa bir süre içerisinde yüzde 2.9’dan yüzde 7 oylarımızın çıkmasıdır. Bununla beraber 132 ilçede yüzde 20’nin üzerinde oy alındı. 210 ilçede de yüzde 10’un üzerinde oy alındı. 3 milyon oy, yüzde 7 oy oranı ve 63 belediye bunlardan bir tanesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir tanesi de Yozgat il belediyesi. Diğerleri de il ve ilçe belediyeleri. Muazzam bir teveccüh gösterdi milletimiz" ifadelerini kullandı.2028 yılında Yeniden Refah Partisini iktidar yapmak istediklerini belirten Erbakan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:2024 bütçesinden 1.25 trilyon lira faiz ödendiğine değinen Erbakan, "40 milyar dolar sadece devletin faizi ödeyeceği paradır. 2023 yılında kur korumalı mevduatta giden kaynak 1.4 milyon liradır. 2024 bütçesinde 540 milyar TL belli holdinglere kamu üzerinden iş birliği projelerine ödeme yapılacak. Bununla ilgili sürekli olarak ciddi iddialar var. Bunların araştırması gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Dediler ki biz bu kadar emeklinin maaşını 10 bin liradan 17 bin liraya getirirsek 1.4 trilyona mal olur. 1.4 trilyon kur korumalı mevduata veriliyor emeklilerimize verileceğini. 1.25 trilyonu faize veriyoruz. Bu faiz ödemesi ve kur korumalı mevduat ödemesi 17 bin TL maaşa kavuşabilir" şeklinde konuştu.28 Şubat hükümlülerinin affedilmesine değinen Erbakan, "28 Şubatçıların affedilmesinin zamanlaması bize manidar geliyor. Neden böyle bir zamanda neden şimdi yapıldı. Bununla ilgili tabi ki takdiri milletimize bırakıyoruz. DEM Parti ile ilgili karar hukuku gibi bir süreçtir. Karar verildi, bunun gerekçesine sebeplerine bakmamız, incelememiz gerekir ve buna göre bir yorum yapmamız daha doğru olur diye düşünüyorum" dedi.

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yeniden refah partisi, fatih erbakan, 28 şubat