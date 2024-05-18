https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/vanda-dev-sogan-bitkileriyle-yakalanan-6-kisiye-2-milyon-322-bin-846-lira-idari-para-cezasi-1083957675.html

Van'da 'dev soğan' bitkileriyle yakalanan 6 kişiye 2 milyon 322 bin 846 lira idari para cezası

Van'da 'dev soğan' bitkileriyle yakalanan 6 kişiye 2 milyon 322 bin 846 lira idari para cezası

Sputnik Türkiye

Van'ın Saray ilçesinde yasak olmasına rağmen topladıkları "dev soğan" bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan İran uyruklu 6 kişiye, 2 milyon 322... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T15:07+0300

2024-05-18T15:07+0300

2024-05-18T15:07+0300

türkiye

van

idari para cezası

iran

kaçak

gümrük

doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik güçlerinin yaban hayatının ve doğanın korunmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan kontrollerde, İran uyruklu 6 kişinin 8 çuvalda çok sayıda dev soğan (Allium Giganteum) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalıştığını tespit etti.Haber verilmesi üzerine sınır kapısına giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yumrularıyla çıkarıldığı ve doğayı tahrip ederek toplandığı belirlenen bitkilere el koydu.Yakalanan İran uyruklu 6 şüpheliye biyoçeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 2 milyon 322 bin 846 lira idari para cezası uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/yasak-olmasina-ragmen-dev-sogan-bitkisini-kopardilar-774-bin-282-lira-idari-para-cezasi-uygulandi-1083453789.html

türkiye

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Sputnik Türkiye

van, idari para cezası, iran, kaçak, gümrük, doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü