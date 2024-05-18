https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/vanda-dev-sogan-bitkileriyle-yakalanan-6-kisiye-2-milyon-322-bin-846-lira-idari-para-cezasi-1083957675.html
Van'da 'dev soğan' bitkileriyle yakalanan 6 kişiye 2 milyon 322 bin 846 lira idari para cezası
Van'da 'dev soğan' bitkileriyle yakalanan 6 kişiye 2 milyon 322 bin 846 lira idari para cezası
Sputnik Türkiye
Van'ın Saray ilçesinde yasak olmasına rağmen topladıkları "dev soğan" bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan İran uyruklu 6 kişiye, 2 milyon 322... 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T15:07+0300
2024-05-18T15:07+0300
2024-05-18T15:07+0300
türkiye
van
idari para cezası
iran
kaçak
gümrük
doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik güçlerinin yaban hayatının ve doğanın korunmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan kontrollerde, İran uyruklu 6 kişinin 8 çuvalda çok sayıda dev soğan (Allium Giganteum) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalıştığını tespit etti.Haber verilmesi üzerine sınır kapısına giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yumrularıyla çıkarıldığı ve doğayı tahrip ederek toplandığı belirlenen bitkilere el koydu.Yakalanan İran uyruklu 6 şüpheliye biyoçeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 2 milyon 322 bin 846 lira idari para cezası uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/yasak-olmasina-ragmen-dev-sogan-bitkisini-kopardilar-774-bin-282-lira-idari-para-cezasi-uygulandi-1083453789.html
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van, idari para cezası, iran, kaçak, gümrük, doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü
van, idari para cezası, iran, kaçak, gümrük, doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü
Van'da 'dev soğan' bitkileriyle yakalanan 6 kişiye 2 milyon 322 bin 846 lira idari para cezası
Van'ın Saray ilçesinde yasak olmasına rağmen topladıkları "dev soğan" bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan İran uyruklu 6 kişiye, 2 milyon 322 bin 846 lira idari para cezası verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik güçlerinin yaban hayatının ve doğanın korunmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan kontrollerde, İran uyruklu 6 kişinin 8 çuvalda çok sayıda dev soğan (Allium Giganteum) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalıştığını tespit etti.
Haber verilmesi üzerine sınır kapısına giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yumrularıyla çıkarıldığı ve doğayı tahrip ederek toplandığı belirlenen bitkilere el koydu.
Yakalanan İran uyruklu 6 şüpheliye biyoçeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 2 milyon 322 bin 846 lira idari para cezası uygulandı.