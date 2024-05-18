https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/vanda-askeri-arac-devrildi-6si-agir-11-yarali-1083956718.html
Van'da askeri araç devrildi: 6'sı ağır, 11 yaralı
Van'da askeri araç devrildi: 6'sı ağır, 11 yaralı
Sputnik Türkiye
Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T14:59+0300
2024-05-18T14:59+0300
2024-05-18T15:31+0300
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van
başkale
askeri araç
kaza
asker
yaralı
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Kaza, öğlen saatlerinde Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı Yeşilbulak mezrasında meydana geldi.Başkale'ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezrasında devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 11 asker yaralandı. Olayın yaşandığı bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma personeli gönderildi.Yaralı askerler ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerlerden durumu ağır olan 6'sı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/gazzede-can-kaybi-35-bin-386ya-cikti-1083954487.html
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van, başkale, askeri araç, kaza, asker, yaralı
van, başkale, askeri araç, kaza, asker, yaralı
Van'da askeri araç devrildi: 6'sı ağır, 11 yaralı
14:59 18.05.2024 (güncellendi: 15:31 18.05.2024)
Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı Yeşilbulak mezrasında meydana geldi.
Başkale'ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezrasında devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 11 asker yaralandı.
Olayın yaşandığı bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma personeli gönderildi.
Yaralı askerler ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerlerden durumu ağır olan 6'sı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.