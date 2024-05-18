https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/vanda-askeri-arac-devrildi-6si-agir-11-yarali-1083956718.html

Van'da askeri araç devrildi: 6'sı ağır, 11 yaralı

Van'da askeri araç devrildi: 6'sı ağır, 11 yaralı

Sputnik Türkiye

Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T14:59+0300

2024-05-18T14:59+0300

2024-05-18T15:31+0300

türkiye

van

başkale

askeri araç

kaza

asker

yaralı

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Kaza, öğlen saatlerinde Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı Yeşilbulak mezrasında meydana geldi.Başkale'ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezrasında devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 11 asker yaralandı. Olayın yaşandığı bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma personeli gönderildi.Yaralı askerler ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerlerden durumu ağır olan 6'sı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/gazzede-can-kaybi-35-bin-386ya-cikti-1083954487.html

türkiye

van

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