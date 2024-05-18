https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/gazzede-can-kaybi-35-bin-386ya-cikti-1083954487.html

Gazze'de can kaybı 35 bin 386'ya çıktı

Gazze'de can kaybı 35 bin 386'ya çıktı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 35 bin 386'ya... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T13:08+0300

2024-05-18T13:08+0300

2024-05-18T13:08+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

gazze sağlık bakanlığı

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083053200_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_678bc30d8f9dcb6f6d4a4c3a9ea41561.jpg

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 225 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 83 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 105 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 386'ya, yaralı sayısının 79 bin 366'ya yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/erdogandan-avrupa-gunu-mesaji-gazze-krizi-baglaminda-izledigi-politikalar-inanci-sarsti-1083637044.html

gazze

gazze şeridi

filistin

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil