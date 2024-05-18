https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/ulastirma-ve-altyapi-bakani-abdulkadir-uraloglundan-bursaya-yeni-otoyol-mujdesi-1083952237.html

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’ndan Bursa’ya yeni otoyol müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’ndan Bursa’ya yeni otoyol müjdesi

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada Bursa'ya otoyol müjdesi verdi. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T11:30+0300

2024-05-18T11:30+0300

2024-05-18T11:30+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

bursa

otoyol

osmangazi köprüsü

istanbul

izmir

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul İzmir otoyolunun artık Bursa’nın şehir merkezinde kalan çevreyolundan geçmeyeceğini belirterek, “40 kilometre civarında yeni bir otoyol yapacağız. Bursa geçişini kapsayacak bir otoyol olacak. İstanbul’dan gelip Osmangazi Köprüsü’nü geçip Bursa’ya girişte mevcut çevre yoluna gelmeden Kuzeyden ayrılıp Bursa’yı kucaklayıp Susurluk istikametine doğru gidecek. Buna başladık ve bitireceğiz” dedi.Bakan Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü’nün ve İstanbul İzmir Otobanı’nın trafiğe çok önemli katkılar sunduğunu daha önceleri 8.5 saat süren yolculuğun 3.5 saate düştüğünü kaydetti. Osmangazi Köprüsü’nün günlük geçiş garantisinin 40 bin araç olduğunu, bugün ortalama 60 bin aracın köprüyü kullandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, otobanda da 4-14 Nisan bayram tatili süresince 2 milyon 857 bin 657 aracın geçtiğini ve rekor kırıldığını hatırlattı.Osmangazi Köprüsü’nün 2016 yılında açıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu açıklamasında şu cümleleri kaydetti:İstanbul İzmir otobanında en yoğun bölgenin Bursa olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Bursa’da mevcut çevre yolu aynı zamanda şehir içi gibi kaldı. Günlük araç geçişleri 100 binleri geçti. Orada daha kuzeyden ikinci bir otoyol projesine başlandı. Orayı çözeceğiz. 40 kilometre civarında yeni bir otoyol yapacağız. Bursa geçişini kapsayacak bir otoyol olacak. İstanbul’dan gelip Osmangazi Köprüsü’nü geçip Bursa’ya girişte yani Ovakça yakınlarında mevcut çevre yoluna gelmeden kuzeyden ayrılıp Bursa’yı kucaklayıp Susurluk istikametine doğru gidip bağlayacak olan bir yeni yol yapıyoruz. Başladık. Burayı rahatlatmış olacağız” İfadelerini kullandıDemiryolu ulaşımının rahatlamasıyla Bursa’nın daha da önem kazanacağına vurgu yapan Bakan Uraloğlu, “Eskişehir üzerinden Bursa’ya bağlanacak projemiz var. İstanbul’dan bir anda yüksek hızlı trenle İzmir’e gelecek bir bağlantı yapmış olacağız” diyerek Ankara Bursa hızlı tren projesine dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/ulastirma-ve-altyapi-bakani-acikladi-19-mayista-uc-sehirde-rayli-sistemler-ucretsiz-olacak-1083951635.html

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, bursa, otoyol, osmangazi köprüsü, istanbul, izmir