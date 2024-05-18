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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’ndan Bursa’ya yeni otoyol müjdesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’ndan Bursa’ya yeni otoyol müjdesi
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada Bursa'ya otoyol müjdesi verdi. 18.05.2024, Sputnik Türkiye
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abdulkadir uraloğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul İzmir otoyolunun artık Bursa’nın şehir merkezinde kalan çevreyolundan geçmeyeceğini belirterek, “40 kilometre civarında yeni bir otoyol yapacağız. Bursa geçişini kapsayacak bir otoyol olacak. İstanbul’dan gelip Osmangazi Köprüsü’nü geçip Bursa’ya girişte mevcut çevre yoluna gelmeden Kuzeyden ayrılıp Bursa’yı kucaklayıp Susurluk istikametine doğru gidecek. Buna başladık ve bitireceğiz” dedi.Bakan Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü’nün ve İstanbul İzmir Otobanı’nın trafiğe çok önemli katkılar sunduğunu daha önceleri 8.5 saat süren yolculuğun 3.5 saate düştüğünü kaydetti. Osmangazi Köprüsü’nün günlük geçiş garantisinin 40 bin araç olduğunu, bugün ortalama 60 bin aracın köprüyü kullandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, otobanda da 4-14 Nisan bayram tatili süresince 2 milyon 857 bin 657 aracın geçtiğini ve rekor kırıldığını hatırlattı.Osmangazi Köprüsü’nün 2016 yılında açıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu açıklamasında şu cümleleri kaydetti:İstanbul İzmir otobanında en yoğun bölgenin Bursa olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Bursa’da mevcut çevre yolu aynı zamanda şehir içi gibi kaldı. Günlük araç geçişleri 100 binleri geçti. Orada daha kuzeyden ikinci bir otoyol projesine başlandı. Orayı çözeceğiz. 40 kilometre civarında yeni bir otoyol yapacağız. Bursa geçişini kapsayacak bir otoyol olacak. İstanbul’dan gelip Osmangazi Köprüsü’nü geçip Bursa’ya girişte yani Ovakça yakınlarında mevcut çevre yoluna gelmeden kuzeyden ayrılıp Bursa’yı kucaklayıp Susurluk istikametine doğru gidip bağlayacak olan bir yeni yol yapıyoruz. Başladık. Burayı rahatlatmış olacağız” İfadelerini kullandıDemiryolu ulaşımının rahatlamasıyla Bursa’nın daha da önem kazanacağına vurgu yapan Bakan Uraloğlu, “Eskişehir üzerinden Bursa’ya bağlanacak projemiz var. İstanbul’dan bir anda yüksek hızlı trenle İzmir’e gelecek bir bağlantı yapmış olacağız” diyerek Ankara Bursa hızlı tren projesine dikkat çekti.
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, bursa, otoyol, osmangazi köprüsü, istanbul, izmir
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, bursa, otoyol, osmangazi köprüsü, istanbul, izmir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’ndan Bursa’ya yeni otoyol müjdesi

11:30 18.05.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada Bursa'ya otoyol müjdesi verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul İzmir otoyolunun artık Bursa’nın şehir merkezinde kalan çevreyolundan geçmeyeceğini belirterek, “40 kilometre civarında yeni bir otoyol yapacağız. Bursa geçişini kapsayacak bir otoyol olacak. İstanbul’dan gelip Osmangazi Köprüsü’nü geçip Bursa’ya girişte mevcut çevre yoluna gelmeden Kuzeyden ayrılıp Bursa’yı kucaklayıp Susurluk istikametine doğru gidecek. Buna başladık ve bitireceğiz” dedi.
Bakan Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü’nün ve İstanbul İzmir Otobanı’nın trafiğe çok önemli katkılar sunduğunu daha önceleri 8.5 saat süren yolculuğun 3.5 saate düştüğünü kaydetti. Osmangazi Köprüsü’nün günlük geçiş garantisinin 40 bin araç olduğunu, bugün ortalama 60 bin aracın köprüyü kullandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, otobanda da 4-14 Nisan bayram tatili süresince 2 milyon 857 bin 657 aracın geçtiğini ve rekor kırıldığını hatırlattı.
Osmangazi Köprüsü’nün 2016 yılında açıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Eskiden İstanbul’dan İzmir’e 8,5 saat süren yolculuktan bahsediyoruz. Bayramlar hariç. Şu anda 3 saat hatta 3,5 saatte biten yolculuk. Bu köprü ve otoyolu yapmamış olsaydık 12 saat süren yolculuk yaşanacaktı. Kamu yatırımlarının yapılmasıyla ilgili birkaç yöntem var. Ankara İzmir otoyolunu dış kredi ile yapıyoruz. Çalışmalarımız devam eden Kapıkule Çerkezköy arasında milli bütçeden yapılan bölüm ve dış kredi ile yapılanı var. Yap işlet devret üçüncü alternatif. Burada projeyi yaparken oraya koyduğumuz sayıları geçmiş durumdayız. Öngörülen trafikle beraber, kaç lira geçiş ücreti olursa finanse edilir, bunu dikkate alarak afaki olmadan yapıyoruz. Osmangazi köprüsünde garanti edilen geçiş sayısı 40 bindir. Şu andaki ortalama günlük 60 bindir. Sayının 1,5 katına geldik. Bayramda 13 Nisanda 117 bin araç geçti ve rekor kırıldı. Ücret noktasında henüz karşılamıyor. Vatandaşımız daha rahat geçsin diye ücretleri indirim yaparak firmaya uygulatıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kendi işlettiği otoyolları fiyat güncelmesine dahil edelim. Osmangazi Köprüsü’nü açtığımızda geçiş ücreti 35 dolardı, 15 dolara indirip açmıştık. Aynı zamanda o dönemde 20 litre akaryakıta karşılık geliyordu. Bugün 900 lira gibi bir rakam yapar. Ancak güncelleme ile yarısına geldik. Vatandaşlarımızı ve nakliyecileri rahatlatacak bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim.

İstanbul İzmir otobanında en yoğun bölgenin Bursa olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Bursa’da mevcut çevre yolu aynı zamanda şehir içi gibi kaldı. Günlük araç geçişleri 100 binleri geçti. Orada daha kuzeyden ikinci bir otoyol projesine başlandı. Orayı çözeceğiz. 40 kilometre civarında yeni bir otoyol yapacağız. Bursa geçişini kapsayacak bir otoyol olacak. İstanbul’dan gelip Osmangazi Köprüsü’nü geçip Bursa’ya girişte yani Ovakça yakınlarında mevcut çevre yoluna gelmeden kuzeyden ayrılıp Bursa’yı kucaklayıp Susurluk istikametine doğru gidip bağlayacak olan bir yeni yol yapıyoruz. Başladık. Burayı rahatlatmış olacağız” İfadelerini kullandı
Demiryolu ulaşımının rahatlamasıyla Bursa’nın daha da önem kazanacağına vurgu yapan Bakan Uraloğlu, “Eskişehir üzerinden Bursa’ya bağlanacak projemiz var. İstanbul’dan bir anda yüksek hızlı trenle İzmir’e gelecek bir bağlantı yapmış olacağız” diyerek Ankara Bursa hızlı tren projesine dikkat çekti.
marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2024
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