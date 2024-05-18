https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/teskten-yeni-yapilandirma-kanunu-talebi-1083962762.html
TESK'ten 'yeni yapılandırma kanunu' talebi
TESK'ten 'yeni yapılandırma kanunu' talebi
Sputnik Türkiye
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Esnafın rahatlayabilmesi ve devlet bütçesine gelir sağlanabilmesi için daha önce olduğu gibi kapsamlı bir yapılandırmaya... 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T21:18+0300
2024-05-18T21:18+0300
2024-05-18T21:18+0300
türkiye
tesk
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
enflasyon
esnaf
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ve vatandaşın rahatlaması adına yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılması gerektiğini ifade etti.Palandöken, yazılı açıklamasında, enflasyonun esnafı da önemli ölçüde etkilediğini bildirdi.Giderleri artarken gelirleri azalan esnafın vergi ve prim borçlarını zamanında ödeyemediğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:"7440 sayılı Yapılandırma Kanunu" ile 2023 sonuna kadar 156 milyar lira tahsil edildiğini bildiren Palandöken, "Şu ana kadar kesinleştiği halde ödenmeyen borçlar tahsil edilirse yeni bir vergi artışına gerek kalmaz. Hem bütçe açığı azalır hem de esnaf borcundan kurtulur" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/palandoken-bu-yil-dugunlerle-birlikte-evliliklerin-500-milyar-lira-ekonomi-olusturmasi-bekleniyor-1083211606.html
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tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), enflasyon, esnaf
tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), enflasyon, esnaf
TESK'ten 'yeni yapılandırma kanunu' talebi
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Esnafın rahatlayabilmesi ve devlet bütçesine gelir sağlanabilmesi için daha önce olduğu gibi kapsamlı bir yapılandırmaya ihtiyaç var" dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ve vatandaşın rahatlaması adına yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılması gerektiğini ifade etti.
Palandöken, yazılı açıklamasında, enflasyonun esnafı da önemli ölçüde etkilediğini bildirdi.
Giderleri artarken gelirleri azalan esnafın vergi ve prim borçlarını zamanında ödeyemediğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:
"Esnafın rahatlayabilmesi ve devlet bütçesine gelir sağlanabilmesi için daha önce olduğu gibi tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları gibi alanlarda kapsamlı bir yapılandırmaya ihtiyaç var."
"7440 sayılı Yapılandırma Kanunu" ile 2023 sonuna kadar 156 milyar lira tahsil edildiğini bildiren Palandöken, "Şu ana kadar kesinleştiği halde ödenmeyen borçlar tahsil edilirse yeni bir vergi artışına gerek kalmaz. Hem bütçe açığı azalır hem de esnaf borcundan kurtulur" ifadelerini kullandı.