https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/teskten-yeni-yapilandirma-kanunu-talebi-1083962762.html

TESK'ten 'yeni yapılandırma kanunu' talebi

TESK'ten 'yeni yapılandırma kanunu' talebi

Sputnik Türkiye

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Esnafın rahatlayabilmesi ve devlet bütçesine gelir sağlanabilmesi için daha önce olduğu gibi kapsamlı bir yapılandırmaya... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T21:18+0300

2024-05-18T21:18+0300

2024-05-18T21:18+0300

türkiye

tesk

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

enflasyon

esnaf

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ve vatandaşın rahatlaması adına yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılması gerektiğini ifade etti.Palandöken, yazılı açıklamasında, enflasyonun esnafı da önemli ölçüde etkilediğini bildirdi.Giderleri artarken gelirleri azalan esnafın vergi ve prim borçlarını zamanında ödeyemediğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:"7440 sayılı Yapılandırma Kanunu" ile 2023 sonuna kadar 156 milyar lira tahsil edildiğini bildiren Palandöken, "Şu ana kadar kesinleştiği halde ödenmeyen borçlar tahsil edilirse yeni bir vergi artışına gerek kalmaz. Hem bütçe açığı azalır hem de esnaf borcundan kurtulur" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/palandoken-bu-yil-dugunlerle-birlikte-evliliklerin-500-milyar-lira-ekonomi-olusturmasi-bekleniyor-1083211606.html

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tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), enflasyon, esnaf