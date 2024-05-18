https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/rusyada-sarapnel-ve-delici-silahlara-karsi-polimer-koruma-gelistirildi-1083957791.html

Rusya’da şarapnel ve delici silahlara karşı polimer koruma geliştirildi

Rusya’da şarapnel ve delici silahlara karşı polimer koruma geliştirildi

Sputnik Türkiye

Rusya’da, şarapnel ve delici silahlara karşı etkili olan polimer koruma geliştirildiği bildirildi. Korumanın 3D yazıcı kullanılarak üretilebildiği belirtildi. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T15:11+0300

2024-05-18T15:11+0300

2024-05-18T15:15+0300

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Rusya Ulusal Teknoloji Girişimi’nden (NTI) Sputnik’e yapılan açıklamada, SafeNet tasarım bürosunun 3D yazıcı sayesinde şarapnel ve delici silahlara karşı etkili olan polimer koruma geliştirdiği kaydedilerek şu bilgiye yer verildi:Malzeme polimer, ikincil zararlı unsurlara karşı koruma sağlayan aramid ve şok emici olmak üzer üç katmandan oluşuyor. Polimer parçalar, darbe kuvvetini daha geniş alana dağıtıyor, poliüretan ızgaralar da titreşimi ortadan kaldırıyor.SafeNet uzmanı İgor Bederov, “Bu projeyi benzersiz yapan özelliği, 3D yazıcı sayesinde kendi imkanlarınızla bunu üretebilmeniz. Geleneksel aramid koruma türlerine göre üstünlüğü, zırh arkası yaralanma riskini azaltması ve delicilere karşı daha iyi dirence sahip olması” diye anlattı.Proje kapsamında, kurşun ve şarapnele karşı Br-1/S-2 koruma sınıfına sahip olan ve yelek, mont ve pantolondan oluşan bir takım oluşturulacak. Bu takım, savaş alanında ve suç oranının yüksek olduğu bölgelerde kullanılabilecek.Geliştirilen yeni malzemenin şu anda test aşamasında olduğu kaydedildi. Ayrıca koruma kalitesini artırma amacıyla pasif dış iskeletin oluşturulması planlanıyor. Dış iskeletin ağır zırhla kaplanabileceği ve üzerine gerekli ekipmanın takılabileceği belirtildi.

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bilim, teknoloji, polimer, koruma, şarapnel, delici-kesici alet, kurşun, savunma, dış iskelet, rusya, rus bilim insanları