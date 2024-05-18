https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-harkov-bolgesindeki-staritsa-yerlesimini-kurtardi-1083961087.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Harkov bölgesindeki Staritsa yerleşimini kurtardı
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Harkov bölgesindeki Staritsa yerleşimini kurtardı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Harkov bölgesindeki Staritsa yerleşimini kurtardığını duyurdu. 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T18:30+0300
2024-05-18T18:30+0300
2024-05-18T18:29+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Kuzey Askeri Grubunun son 24 saatte Harkov bölgesindeki Staritsa yerleşimini kurtardığı ve ilerleyişini sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada ayrıca, Güney Askeri Grubu birimlerininön hattaki pozisyonlarını güçlendirdikleri, Merkez, Doğu ve Batı askeri grupları birimlerinin ise taktik pozisyonlarını iyileştirerek daha avantajlı noktalara yerleştikleri vurgulandı.Rus hava ve topçu birimlerinin, Alman yapımı bir IRIS-T hava savunma sistemi radar istasyonu ve insansız botların bulunduğu bir depoyu imha ettiği bilgisine yer verildi.Rus birliklerinin son 24 saatte bin 575 Ukraynalı asker, 16 tank ve diğer zırhlı araç, 29 topçu sistemi, 1 çoklu roketatar sistemi ve 20 askeri aracı imha ettikleri kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/rus-ordusundan-harkovda-yeni-zafer-bir-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1083954616.html
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rusya savunma bakanlığı, güney, kuzey, doğu, batı, iris-t, harkov, ukrayna
rusya savunma bakanlığı, güney, kuzey, doğu, batı, iris-t, harkov, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Harkov bölgesindeki Staritsa yerleşimini kurtardı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Harkov bölgesindeki Staritsa yerleşimini kurtardığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Kuzey Askeri Grubunun son 24 saatte Harkov bölgesindeki Staritsa yerleşimini kurtardığı ve ilerleyişini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Güney Askeri Grubu birimlerininön hattaki pozisyonlarını güçlendirdikleri, Merkez, Doğu ve Batı askeri grupları birimlerinin ise taktik pozisyonlarını iyileştirerek daha avantajlı noktalara yerleştikleri vurgulandı.
Rus hava ve topçu birimlerinin, Alman yapımı bir IRIS-T hava savunma sistemi radar istasyonu ve insansız botların bulunduğu bir depoyu imha ettiği bilgisine yer verildi.
Rus birliklerinin son 24 saatte bin 575 Ukraynalı asker, 16 tank ve diğer zırhlı araç, 29 topçu sistemi, 1 çoklu roketatar sistemi ve 20 askeri aracı imha ettikleri kaydedildi.