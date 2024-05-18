https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesiuzerinde-ukraynaya-ait-bir-tocka-u-fuzesi-dusurdu-1083964353.html

Rus hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesiüzerinde Ukrayna'ya ait bir Toçka-U füzesi düşürdü

Rus hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesiüzerinde Ukrayna'ya ait bir Toçka-U füzesi düşürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir Toçka-U füzesinidüşürdüğünü duyurdu. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T23:00+0300

2024-05-18T23:00+0300

2024-05-18T23:00+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

hava savunma sistemi

toçka-u

belgorod

ukrayna

kiev

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, nöbette olan Rus hava savunma sistemlerinin, Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir Toçka-U füzesini düşürdüğü ifade edildi.Açıklamada, “18 Mayıs’ta Moskova saatiyle 21.15 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere Toçka-U taktik füzesi kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi nöbette olan hava savunma sistemleri tarafından önlendi” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ukrayna-ordusu-belgorodda-sivil-araca-saldirdi-arac-icindeki-kadin-ve-cocugu-oldu-1083920393.html

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rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, toçka-u, belgorod, ukrayna, kiev