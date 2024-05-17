https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ukrayna-ordusu-belgorodda-sivil-araca-saldirdi-arac-icindeki-kadin-ve-cocugu-oldu-1083920393.html
Ukrayna ordusu Belgorod’da sivil araca saldırdı: Araç içindeki kadın ve çocuğu öldü
Ukrayna ordusu Belgorod’da sivil araca saldırdı: Araç içindeki kadın ve çocuğu öldü
Sputnik Türkiye
Rusya’nın batısındaki Belgorod bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir kadın ve... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T10:55+0300
2024-05-17T10:55+0300
2024-05-17T10:54+0300
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vyaçeslav gladkov
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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram paylaşımında, “Bölgemizin Belgorod ilçesinde birkaç yerleşim birden Ukrayna ordusunun kamikaze İHA saldırısına uğradı. Oktyabrskiy kasabasında kamikaze İHA, içinde sürücünün yanı sıra üç yolcunun (anne, baba ve çocuk) bulunduğu bir otomobile saldırdı. Maalesef patlama sonucu yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti” diye yazdı.Baba, çocuk ve sürücünün hastaneye kaldırıldığını belirten Vali, ağır yaralanan 4 yaşındaki erkek çocuğun doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığını bildirdi.Bir İHA’nın daha Bessonovka köyündeki akaryakıt istasyonuna saldırdığını yazan Gladkov, patlama sonucu yakıt depolarından birinde çıkan yangının itfaiyeciler tarafından kısa sürede söndürüldüğünü kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ukrayna-ordusunun-yogun-iha-saldirisi-puskurtuldu-102-iha-engellendi-1083916397.html
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rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, sivil ölümleri
rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, sivil ölümleri
Ukrayna ordusu Belgorod’da sivil araca saldırdı: Araç içindeki kadın ve çocuğu öldü
Rusya’nın batısındaki Belgorod bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir kadın ve çocuğunun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram paylaşımında, “Bölgemizin Belgorod ilçesinde birkaç yerleşim birden Ukrayna ordusunun kamikaze İHA saldırısına uğradı. Oktyabrskiy kasabasında kamikaze İHA, içinde sürücünün yanı sıra üç yolcunun (anne, baba ve çocuk) bulunduğu bir otomobile saldırdı. Maalesef patlama sonucu yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti” diye yazdı.
Baba, çocuk ve sürücünün hastaneye kaldırıldığını belirten Vali, ağır yaralanan 4 yaşındaki erkek çocuğun doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığını bildirdi.
Bir İHA’nın daha Bessonovka köyündeki akaryakıt istasyonuna saldırdığını yazan Gladkov, patlama sonucu yakıt depolarından birinde çıkan yangının itfaiyeciler tarafından kısa sürede söndürüldüğünü kaydetti.